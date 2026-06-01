Formosa proyecta su oferta de turismo activo y bienestar en la 5ta Expo Fitness y Salud NEA

El Ministerio de Turismo de Formosa participó en la 5ta Expo Fitness y Salud NEA, el encuentro multidisciplinario de deporte y bienestar más importante de la región, desarrollado los días 13 y 14 de junio en el Domo del Centenario de la ciudad de Resistencia.

La presencia provincial en este evento de alcance regional y proyección nacional forma parte de una firme estrategia de posicionamiento turístico.

El objetivo central es consolidar a la provincia dentro de un segmento de mercado altamente valorado por el turismo moderno: aquel que busca el movimiento, la vida saludable, el contacto con la naturaleza y las experiencias de turismo activo.

La Expo funcionó como uncatalizador económico y turístico, articulando una variada agenda que integró exposición comercial, instancias de capacitación, conferencias, competencias y actividades recreativas.

Al congregar a delegaciones de distintas provincias, el encuentro se transformó en una vidriera estratégica para captar potenciales visitantes e inversores hacia el territorio formoseño.

A lo largo de ambas jornadas, el equipo técnico del Ministerio de Turismo provincial desplegó actividades de promoción en su espacio institucional. Mediante la utilización de contenidos visuales, folletería, códigos QR y diversos recursos digitales, se logró incrementar la visibilidad de los atractivos locales y facilitar el acceso directo a las plataformas de información turística de la provincia.

Con acciones de fuerte arraigo regional, el Gobierno de Formosa continúa impulsando políticas públicas que diversifican la oferta turística, demostrando que la salud, el bienestar y el patrimonio natural constituyen ejes fundamentales para el desarrollo económico provincial.



