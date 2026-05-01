La comuna comenzó la semana manteniendo y embelleciendo espacios públicos

Prosiguiendo con su tarea semanal, la Dirección de Parques y Espacios Verdes de la comuna local, enfocó este lunes su accionar en plazas, plazoletas, parterres y predios diseminados en la ciudad, con jardinería, embellecimiento, desmalezado e higiene, entre otros trabajos, para dejarlos en óptimas condiciones.

El equipo encargado del desmalezado hizo lo propio en los barrios Namqom, Lote 33, Simón Bolívar, San Antonio, Fleming, Emilio Tomás, La Alborada, Antártida Argentina, Antenor Gauna y Virgen del Rosario, tarea ejecutada generalmente en parterres, predios, canchas, espacios perimetrales de centros de salud, escuelas, iglesias y comisarías.

Por su lado, las acciones de jardinería se realizaron en las plazas de los barrios Antenor Gauna, Venezuela, Evita, sobre Peatonal Rivadavia, y en las avenidas Los Gobernadores, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo. Además en la Rotonda de la Cruz del Norte, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y en dependencias comunales.

Por último, operarios llevaron a cabo el destronque de un árbol en el B° San Martín (centro), y podas con su correspondiente recolección sobre tres ejemplares en los barrios Virgen del Rosario, San Francisco y San Miguel; dos en el B° La Paz, y en los barrios Santa Rosa, Venezuela, Illia y 7 de Noviembre, uno en cada uno.



