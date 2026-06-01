Juárez: Una requisa terminó con un detenido y el secuestro de dos rifles modificados

• La medida judicial se realizó en el barrio Viejo

Integrantes de la Unidad Regional Seis aprehendieron a un hombre y secuestraron dos armas durante un allanamiento en Ingeniero Juárez, en el marco de una investigación por el delito de “Amenazas con el uso de arma de fuego”.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:00 horas del miércoles último, luego de recibir la orden judicial para la requisa del inmueble del principal investigado en la causa.

El operativo fue dirigido por las autoridades de la comisaría de esa localidad, con la colaboración de las dependencias tácticas y operativas de UR-6.

Los efectivos cercaron estratégicamente la zona e ingresaron a un inmueble del barrio Viejo, de donde secuestraron un rifle 22 marca Bersa que presentaba soldaduras y adaptaciones en su estructura, más un rifle de aire comprimido calibre 5.5 modificado para disparar cartuchos 22. Además, en el lugar se detuvo al hombre imputado en la causa judicial; mientras que todo fue documentado por personal de la Dirección de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, se notificó a los detenidos de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



