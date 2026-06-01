El Congreso Nacional de UDA declaró el estado de alerta y movilización

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunió el Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la Unión Docentes Argentinos (UDA), ámbito en el cual se ratificó el compromiso histórico, firme e inquebrantable de nuestra organización con la defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, entendida como un derecho social fundamental y como una responsabilidad indelegable del Estado.

Este Congreso Nacional levantó su voz y manifestó, por aclamación:

Exigir la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, ámbito institucional indispensable para discutir mejores condiciones salariales y laborales, financiamiento educativo y políticas educativas orientadas al fortalecimiento real del sistema educativo nacional.

Advertir que sin inversión educativa suficiente no hay igualdad de oportunidades, no hay justicia social y no hay futuro posible para la educación pública.

Por eso, sostuvo la necesidad de incrementar la inversión educativa para garantizar infraestructura escolar segura y adecuada, equipamiento tecnológico, conectividad, materiales pedagógicos y condiciones dignas para enseñar y aprender en todo el territorio nacional.

La escuela pública no puede seguir funcionando únicamente sobre el esfuerzo de la docencia y de la comunidad educativa.

Reafirmar la importancia del fortalecimiento de la formación docente continua, gratuita y en servicio, como herramienta fundamental para el desarrollo profesional y para la mejora permanente de la calidad educativa.

Exigir la consolidación de escuelas seguras, libres de violencia y con equipos interdisciplinarios que acompañen las complejas realidades que atraviesan las comunidades educativas.

Reafirmar que una educación pública de calidad requiere financiamiento suficiente, diálogo social, participación democrática y respeto irrestricto por los derechos de las y los docentes.

La docencia argentina no renuncia a sus derechos y no permanecerá en silencio frente a aquellas políticas que desconozcan el valor social, pedagógico y humano de quienes sostienen cada día la educación pública.

No se concibe, en ningún país que aspire seriamente al desarrollo, que la política educativa sea diseñada de espaldas a las y los docentes. Quienes todos los días sostienen las aulas, interpretan las necesidades de las comunidades educativas y garantizan el funcionamiento real del sistema educativo deben ser escuchados, respetados y convocados a participar en las decisiones que definen el presente y el futuro de la educación argentina.

POR ELLO, LA UNIÓN DOCENTES ARGENTINOS SE DECLARÓ EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN.

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE DELEGADOS

UNION DOCENTES ARGENTINOS

CABA, 11 DE JUNIO DE 2026.