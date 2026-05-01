Detuvieron a un sujeto y esclarecieron un ilícito

• El damnificado alertó a la Policía de un caso de hurto y la respuesta fue inmediata

Uniformados de la Comisaría Seccional Segunda detuvieron a un joven de 24 años y recuperaron una caja con herramientas y una amoladora sustraídas de un quincho del barrio Independencia, de la ciudad de Formosa.

El hecho se produjo el martes último, alrededor de las 13:50 horas, y el personal policial acudió al lugar tras un llamado telefónico, donde el damnificado comentó que vio salir a un sujeto de su predio tras escalar el muro perimetral con una caja de herramientas y una amoladora.

Con los datos aportados, los policías recorrieron el sector, ubicaron al sospechoso en las inmediaciones y lo aprehendieron.

Durante el rastrillaje, también hallaron los elementos que el individuo tiró en la vía pública durante su huida.

Luego, los bienes fueron reconocidos y restituidos a su propietario, quien agradeció la eficacia de la intervención policial.

A todo esto, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.