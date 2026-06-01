Se ultiman detalles de la Expo Motor Formosa

Este lunes, se realizó una reunión de trabajo y organización tendiente a ultimar los detalles de lo que será la Expo Motor 2026, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de junio en toda la extensión del Paseo Ferroviario.

El encuentro permitió revisar aspectos organizativos, coordinar detalles logísticos y ordenar la participación de los distintos rubros que formarán parte de una propuesta inédita para la ciudad, pensada para reunir en un mismo espacio a agencias, concesionarias, bancos, aseguradoras, repuesteras, talleres, servicios multimarcas, comercios vinculados al embellecimiento de vehículos, motos, ferreterías, gastronomía y actividades culturales.

Gastón Idoyaga, referente de Máximo Automotores y uno de los organizadores del evento, dio detalles sobre la reunión y explicó que el objetivo fue terminar de ajustar el cronograma para el fin de semana.

“Hoy tuvimos una reunión importante para armar todo lo que es el cronograma, cerrar las ideas con toda la información que disponemos. Ya tenemos varios inscriptos, así que vamos a tocar todo lo que es el programa para este fin de semana. Además, tuvimos charlas sobre temas fundamentales como el clima, seguridad, todo ese tipo de cosas que tenemos que evaluar y poner sobre la mesa para una buena organización”, señaló.

En ese marco, Idoyaga destacó que las expectativas son muy grandes, especialmente porque esta edición amplía de manera considerable la experiencia anterior, que había funcionado como una feria del usado y con menos participantes.

“La verdad que las expectativas son muy grandes. Recordemos que la edición anterior fue simplemente una feria del usado y éramos pocos participantes. Esta vez, como verán, es una Expo Automotor donde están invitados absolutamente todos los que sean del rubro. No simplemente agencias de autos, sino también motos, financieras, bancos, herramientas, aseguradoras, o el que vende todo tipo de productos de automotor, están invitados”, expresó.

La Expo Motor Formosa 2026 había sido presentada oficialmente por el intendente de la ciudad, ingeniero Jorge Jofré, en el Restorán Aratirí del Paseo Ferroviario, junto a referentes del sector automotor y empresarios vinculados a una cadena comercial que genera empleo, movimiento económico y oportunidades para numerosas familias formoseñas.

Idoyaga también fue consultado sobre la situación económica del país y si ese contexto funciona como un motivo más para que la gente del rubro se sume a la propuesta. En ese punto, sostuvo que justamente la Expo nace con la intención de unir esfuerzos en un momento difícil.

“Sí, totalmente, es lo que buscamos en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Unir las empresas relacionadas al rubro automotor justamente para esto, para tratar de salir adelante, de unir fuerzas. La verdad que la propuesta se está recibiendo muy bien, las empresas se han juntado, así que muy contentos por eso”, afirmó.

La reunión desarrollada este lunes forma parte de ese proceso de organización conjunta entre el Municipio y los impulsores del evento, con el objetivo de que la Expo se desarrolle de manera ordenada, segura, accesible y atractiva para el público.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca integrar a todo el sector automotor en un mismo espacio, no solo para exhibir vehículos, motos, productos y servicios, sino también para fortalecer vínculos comerciales, acercar alternativas al público y generar nuevas oportunidades de venta.

La Expo Motor se desarrollará sobre una extensión aproximada de 700 metros lineales. El sábado 13 de junio funcionará de 16 a 24 horas, mientras que el domingo 14 abrirá de 15 a 23 horas.



