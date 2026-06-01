Jofré abrió la Expo Motor

En la tarde del sábado, el intendente Jorge Jofré encabezó el acto de apertura de la primera edición de la Expo Motor Formosa 2026, realizando el corte de cinta inaugural en el Paseo Ferroviario, donde la muestra se extiende a lo largo de aproximadamente 700 metros lineales sobre el playón del histórico predio ferroviario de la ciudad.

La exposición congrega a agencias oficiales de automóviles y motocicletas, concesionarias multimarcas, aseguradoras, entidades bancarias, repuesteras, talleres mecánicos y distintos servicios vinculados al embellecimiento y mantenimiento de vehículos. La propuesta se completa con una feria gastronómica, espectáculos musicales y actividades recreativas pensadas para toda la familia, configurando una jornada que desborda el formato de muestra comercial para convertirse en un punto de encuentro para los vecinos de la capital.

Concluido el acto inaugural, Jofré recorrió los distintos stands, se detuvo a conversar con expositores y dialogó con los asistentes que se acercaron al predio.

La Municipalidad aportó el espacio y la logística básica para que el sector automotor pudiera organizar una muestra que reúne a una cadena comercial amplia: concesionarias, mecánicos, vendedores, talleres y múltiples rubros conexos que generan empleo y movimiento económico en la ciudad.

La Expo Motor Formosa 2026 había sido presentada semanas atrás por el propio Jofré junto a referentes del sector, con el objetivo de articular esfuerzos entre el municipio y las empresas privadas para dinamizar la economía local. En ese marco, la Municipalidad dispuso un régimen especial de bonificaciones tributarias durante los dos días de la muestra, con descuentos de hasta el 35% en la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Utilización de la Vía Pública, y facilidades de pago en cuotas sin interés para quienes se pongan al día con sus obligaciones.



