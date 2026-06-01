El centro de salud del barrio República Argentina festejó un nuevo aniversario

A 33 años de su puesta en funcionamiento, desde el Ministerio de Desarrollo Humano hicieron llegar un cálido y cordial saludo a todo el equipo de salud que trabaja allí diariamente al servicio de la comunidad.

Este martes 16 de junio, el centro de salud República Argentina conmemoró su 33° aniversario de permanente labor en el cuidado de la salud de la población. Ubicado en la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa, en el barrio que lleva su mismo nombre, constituye un establecimiento sanitario de referencia en esa zona capitalina.

Inaugurado por el Gobierno de la provincia de Formosa el 16 de junio de 1993, desde entonces brinda de manera ininterrumpida completos servicios integrales de salud, no solo a los vecinos del barrio República Argentina, sino también a las familias que residen en otros barrios comprendidos dentro de su área de responsabilidad sanitaria.

“En un nuevo cumpleaños de este centro de salud, les envío todo mi afecto, mis felicitaciones y un cordial saludo a todo el personal que allí se desempeña. Cada uno de ustedes desarrolla una tarea específica que es sumamente importante para los pacientes”, manifestó el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia.

Seguidamente, el funcionario puso en valor la trayectoria de este efector sanitario, “que lleva más de tres décadas trabajando para que vecinas y vecinos de todas las edades puedan acceder a los distintos servicios y prestaciones de salud gratuitos, de calidad y al alcance de todos”.

“Gracias por brindar atención, pero mucho más por ofrecer contención y acompañamiento a cada paciente que llega al centro de salud en busca de una respuesta a sus necesidades, que muchas veces trascienden lo estrictamente sanitario. Eso es posible gracias al compromiso y la dedicación que ponen en el trabajo diario, especialmente con las personas más vulnerables”, afirmó al cierre.



