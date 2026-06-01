Instan a Energía de Nación a reactivar el proyecto de 500kv entre Asunción y Formosa





El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, planteó ante el Ministerio de Economía de Nación y la Secretaría de Energía a cargo de María Tettamanti que frente a la decisión del Estado Nacional, mediante la Resolución Nº 79/26 del ENRE que otorgó una línea de 500kv a favor de una empresa minera en la provincia de San Juan, lo cual fue rechazado por el Gobierno Provincial de esa jurisdicción, acusando al ENRE de otorgar una prioridad de uso que perjudica el interés general de esa provincia a favor de un interés privado, ignorando el esfuerzo financiero histórico de los sanjuaninos en su red eléctrica. Siendo esta una decisión política que deja expuesta la tensión entre la necesidad de ampliar las infraestructuras energéticas para habilitar nuevas inversiones mineras y la disputa por el acceso a una red limitada, donde confluyen derechos adquiridos, financiamiento público y expectativas de crecimiento del sector, desde el Organismo de la Constitución frente a este escenario en el cual con fondos públicos se beneficia la actividad de empresas privadas, las cuales no generan ningún beneficio al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y negándose permanentemente el Estado Nacional a integrar energéticamente mediante nuevas líneas de Extra Alta Tensión (LEAT) al NEA con el resto del país, agravándose la situación al no instrumentar una Tarifa Regional Diferenciada de Zona Cálida a favor de las provincias del NEA y NOA que permita a los usuarios residenciales y pymes pagar sumas razonables, y fundamentalmente en los meses de altas temperaturas tener un sistema energético sólido en el cual no se produzcan colapsos de tensión o microcortes, se planteó se active la línea de interconexión internacional en 500 kV que conectaría a la Estación Transformadora Gran Formosa (Argentina) con la Estación Transformadora Villa Hayes (Paraguay). El proyecto abarca unos 123 km de tendido eléctrico de extra alta tensión y busca conformar un anillo energético entre Argentina, Paraguay y Brasil. Siendo que este emprendimiento fue incorporado como obra prioritaria por el Gobierno Nacional dentro del presupuesto 2025 y planes oficiales de ampliación energética, ratificada a nivel federal para mitigar cuellos de botella y evitar cortes de energía, la cual integraba el conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos en la Resolución 715/2025, confirmada posteriormente por el Decreto 921/2025, todo lo cual fue suspendido, se hace necesario que la misma sea impulsada nuevamente desde la Secretaría de Energía de Nación, para por un lado, reforzar el Sistema Energético en el NEA y por otro lado, cerrar definitivamente un anillo energético con Yacyretá, lo que redundará en beneficio de millones de usuarios, pymes, empresas de diversos sectores, dotando a todo el norte de un servicio de energía de calidad.