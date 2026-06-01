El Municipio de Ingeniero Juárez ejecuta diariamente el compromiso de servir a su comunidad

Desde la gestión del intendente Rafael Nacif, el Municipio de Ingeniero Juárez sostiene una política de cercanía con los vecinos basada en el trabajo permanente de la familia municipal y la presencia activa del Estado para dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. Detrás de cada obra, reparación o asistencia existe un equipo de trabajadores comprometidos con mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

La metodología de trabajo es simple. Los vecinos que necesitan ayuda se anotan en el área de Recursos Humanos y todos son atendidos. Cada mañana, los equipos reciben una hoja de ruta con las tareas asignadas y previamente el capataz realiza una visita al lugar para conocer la situación y evaluar las necesidades concretas de cada familia. A partir de allí se organizan los trabajos. La dinámica es siempre la misma. Asi lo relató Hugo Orlando Díaz, capataz general de la construcción de la Municipalidad Juarense. El cuenta con un equipo de sesenta albañiles, integrado por criollos y originarios, que desarrollan sus tareas de manera coordinada con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Hugo, explicó que su equipo realiza obras para el pueblo sin cobrar mano de obra. “El vecino viene, se anota, y respetando el orden se procede. Suele pasar, que si la gente no tiene materiales, muchas veces el municipio los pone”, detalló.

Entre las tareas que llevan adelante se encuentran la construcción de pisos, contrapisos, techos, colocación de machimbres, bases, aljibes, mantenimiento de escuelas, templos y pozos de agua, además de otras intervenciones que ayudan a resolver necesidades concretas de las familias.Hemos hecho casitas, iglesias, todo lo que se puedan imaginar. Una tarea cotidiana es la construccion de nichos”.

Díaz destaca que la comunidad es hospitalaria y agradecida, pero siempre remarca que los trabajadores no aceptan retribuciones porque los costos son asumidos por el Gobierno Municipal. “La gente siempre nos recibe muy bien y nos agradece el trabajo, señaló.

Detrás de cada obra hay una decisión política y un compromiso humano. Mientras muchas veces solo se observan los números o se repiten críticas, existe un grupo de trabajadores municipales que cada día sale a recorrer los barrios para construir, reparar y acompañar a quienes necesitan una mano. Son acciones que no siempre ocupan los titulares, pero que forman parte de una presencia permanente del Estado Municipal en la vida cotidiana de los vecinos de Ingeniero Juárez.