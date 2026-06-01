Ibarreta: Un motociclista sufrió graves quemaduras tras un siniestro vial con un camión

El joven fue derivado al Hospital Evita de la ciudad de Formosa ante la gravedad de las lesiones

Efectivos de la Comisaría Ibarreta intervinieron en un siniestro vial que tuvo como víctima a un motociclista que terminó con graves quemaduras y que involucró a un camión, a la altura de los kilómetros 1.380 y 1.381 de la Ruta Nacional N° 81.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 7:00 horas, tras un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre un hecho de tránsito.

Al llegar al lugar, los policías constataron la colisión entre un camión Iveco Tector destinado al transporte de materiales para la construcción, conducido por un hombre de 47 años, y una motocicleta guiada por un joven de 25 años.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban en sentido Este-Oeste con destino a Las Lomitas cuando, por causas que se tratan de establecer, se produjo el impacto.

Según las actuaciones preliminares, el camión impactó contra el rodado de menor porte, razón por la cual el motociclista quedó atrapado bajo el camión y fue arrastrado unos 200 metros, situación que habría provocado una combustión súbita y rápida debido al rozamiento y a la pérdida de combustible.

El fuego se propagó rápido y envolvió la cabina del transporte de carga, además de alcanzar al motociclista que terminó atascado entre su rodado y la parte frontal del camión.

Ante esta situación, el conductor del vehículo de mayor porte utilizó el extintor para sofocar las llamas que afectaban al joven y logró ponerlo a resguardo en la banquina.

Luego el equipo de salud trasladó al lesionado en ambulancia hasta el Hospital de Ibarreta, donde lo examinó el médico de guardia, quien diagnosticó quemaduras de consideración en la cabeza, rostro, cuello, tórax, abdomen, ambos miembros superiores e inferiores, además de excoriaciones en la región dorsal.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue derivado al Hospital Evita de la ciudad de Formosa para recibir atención médica especializada.

Por otra parte, personal del Cuerpo de Bomberos completó las tareas de extinción del fuego mediante labores de enfriamiento utilizando una unidad cisterna.

Posteriormente se mantuvo una guardia preventiva en el lugar para realizar trabajos finales de enfriamiento y remoción de los restos de ambos vehículos.

Como resultado del incendio, tanto el camión como la motocicleta registraron daños totales; mientras que el conductor del transporte de carga resultó ileso.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales, con la intervención del personal de Policía Científica y Bomberos; mientras que la investigación continúa para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro.