El Mercado de Emprendedores reunió producción local, creatividad y talento formoseño

Una nueva edición del MCE convocó a emprendedores de distintos rubros en una propuesta que combinó cultura urbana, gastronomía, diseño independiente, indumentaria, artesanías y diversas iniciativas que reflejan el trabajo y la innovación del sector emprendedor de la provincia.

La jornada también contó con la participación de barberos y tatuadores, quienes realizaron intervenciones en vivo, generando una experiencia diferente para quienes recorrieron el evento.

Durante esta edición se alcanzó una comercialización total de $49.649.520, consolidando al Mercado Comunitario de Emprendedores como un espacio que impulsa las ventas, promueve la producción local y genera nuevas oportunidades para los emprendedores formoseños.

Con cada encuentro, el MCE continúa fortaleciendo la visibilidad y el crecimiento de quienes apuestan al trabajo, la creatividad y el desarrollo de sus proyectos en Formosa.