El Colorado: Un hombre murió de un disparo accidental con su arma de fuego

• Ocurrió en una vivienda ubicada sobre Ruta Provincial N° 3, a unos cinco kilómetros de una estación de servicios

Policías de la Comisaría El Colorado hallaron sin vida a un hombre, con un disparo de su carabina calibre 22 y determinaron que el hecho se habría producido en forma accidental, dado que según el relevamiento no había signos de violencia o desorden.

El caso tuvo lugar el martes último, alrededor de las 17:20 horas, cuando los uniformados fueron alertados por un ciudadano sobre la presencia de un hombre aparentemente sin signos vitales, en un inmueble ubicado a unos cinco kilómetros de una estación de servicios emplazada sobre la Ruta Provincial N° 3.

Al arribar al lugar, los policías realizaron las actuaciones procesales junto al personal de salud, quienes constataron el fallecimiento del hombre.

Luego, integrantes de Policía Científica llevaron adelante una minuciosa inspección ocular, con documentación fotográfica, que incluyó al levantamiento de distintos elementos de interés para la investigación.

Durante las pericias, se estableció la existencia de una lesión con orificio de entrada a la altura del abdomen, sin observarse orificio de salida.

Por su parte, la jueza de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Laura Karina Paz, dispuso el levantamiento y traslado del cuerpo hasta la Morgue Judicial de la ciudad de Formosa para la autopsia y posterior entrega a sus familiares para las exequias.

En medio de la intervención, se secuestró una carabina calibre 22 con su cargador, vainas servidas, cartuchos de distintos calibres y un machete, elementos que quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de turno, caso en el que se inició un expediente judicial.