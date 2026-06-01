Ibarreta: Destacan compromiso con la Salud pública a pesar de los ajustes nacionales

El Hospital Distrital III garantizó el acceso a especialistas sin necesidad de traslados a la capital. En paralelo, avanzaron con campañas de inmunización neonatal de vanguardia y colectas de sangre extramuros.

FD: #formosaaldia.com.ar

Según se informó, el hospital continúa transformando la matriz de atención médica mediante la consolidación de su servicio de telemedicina. No solo optimiza los tiempos de diagnóstico y tratamiento, sino que elimina las distancias al facilitar el contacto directo y en tiempo real entre los pacientes y los profesionales especializados.

Al evaluar este avance, la directora de la institución, la Dra. Vivian Evelin Ignacia González, vinculó directamente esta transformación con el modelo de provincia en marcha.

Manifestó que: “La consolidación de la telemedicina es el reflejo concreto de las políticas públicas de equidad territorial impulsadas por la gestión del gobernador Gildo Insfrán. Hablamos de un Estado presente distinto al nacional que invierte en conectividad e infraestructura para humanizar la medicina”.

Abordaje multidisciplinario y humano

A su vez explicó que, “las consultas virtuales se desarrollan en el nosocomio bajo una dinámica estrictamente colaborativa. Cada sesión o entrevista interconecta de forma activa al paciente y su entorno familiar con el médico tratante en Ibarreta y el especialista en la capital provincial.

Además, reveló que, “para garantizar un seguimiento verdaderamente integral, el hospital incorporó a este dispositivo a los departamentos de Trabajo Social y Nutrición, junto al soporte técnico del área informática. De este modo, el sistema público no solo aborda el cuadro clínico, sino también el contexto socioeconómico y alimentario de cada paciente, logrando una cobertura de salud con perspectiva social”.

Vanguardia en protección neonatal

En paralelo a la agenda tecnológica, “el hospital sostiene una fuerte impronta en la prevención de afecciones respiratorias estacionales de alta complejidad. Bajo la coordinación de la Dra. Marilú Benítez, se ejecuta de manera rigurosa el Programa de Recién Nacido de Alto Riesgo” precisó González.

A través de esta línea sanitaria estratégica, remarcó que “la institución mantiene la aplicación del anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Se trata de un tratamiento de dosis única de última generación, destinado a prevenir las infecciones graves por Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en niños prematuros, reduciendo drásticamente las tasas de internación invernal”.

Salud en el territorio

Para finalizar, la doctora Vivian González comentó que, “en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, el personal de salud desplegó una intensa jornada extramuros orientada a la concientización colectiva y la captación de donantes”.

Aprovechando la movilización de los vecinos, los agentes sanitarios ampliaron la cobertura epidemiológica de la localidad mediante la aplicación de dosis de la vacuna antigripal, consolidando una estrategia de salud preventiva, territorial y de cara a la comunidad.



