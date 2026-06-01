El Municipio de Ingeniero Juárez y el Instituto Politécnico Formosa capacitaron a 28 juarenses en oficio con inmediata salida laboral

El convenio entre el Municipio de Ingeniero Juárez, y el Instituto Politécnico Formosa, Dr Alberto Zorrilla permitió el desarrollo de una importante capacitación en oficio con inmediata salida laboral y la difusión de la oferta académica de esa prestigiosa institución, a estudiantes de la región, brindando información y nuevas propuestas formativas que fortalecen la continuidad educativa y el desarrollo tecnológico en la provincia. Se realizó bajo la gestión del Intendente de Ingeniero Juárez Rafael Nacif.

Este convenio entre el IPF y el Municipio de Juárez, fortaleció un marco de cooperación y asistencia mutua en áreas científicas, tales como tecnológicas, de investigación, capacitación, difusión y promoción de la inserción laboral.

Este acuerdo representó un paso fundamental para consolidar la articulación institucional y fortalecer la vinculación entre los sectores educativos, científicos y tecnológicos con las necesidades del trabajo, la producción y el desarrollo local.

Se concretó bajo la premisa de impulsar y acompañar el crecimiento de los sectores productivos, sociales y culturales de la región, aprovechando las potencialidades de desarrollo socio-económico y cultural de la provincia.

La primer capacitacion realizada fue desarrollada en Ingeniero Juárez, en las instalaciones de Espacio Joven Municipal y congregó a veintiocho jóvenes y adultos que aprovecharon la oportunidad de formarse como reparadores de PC, con clases teoricas y practicas.

Cabe destacar que todo el material utilizado, las computadoras, las herramientas utilizadas fueron compradas por la Municipalidad de Ingeniero Juarez y puestas a disposicion para que los alumnos solo tuvieran estudiar. Siempre instruidos, todos ellos por el prestigioso equipo de profesionales academicos y de trabajo del Instituto Politecnico.

Nacif valoró en ese contexto que el Gobierno de la Provincia de Formosa invierta en educacion y en desarrollo tecnico y cientifico en momentos en que el Gobierno Nacional hace absolutamente lo contrario y achica o anula proyectos y financiamiento para esta area.

La experiencia en esta primera etapa fue mas que alentadora y ya se adelantó que esta en agenda otras capacitaciones de este tipo para fortalecer en territorio las mismas posibilidades de progreso para todos.

Nacif destacó en todo momento, que este tipo de acciones son posibles gracias a una visión de Estado presente que impulsa el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, garantizando que la educación, la capacitación y el acceso al conocimiento lleguen a cada rincón del territorio formoseño.

Asimismo, remarcó la importancia de la gratuidad educativa, la igualdad de oportunidades y la justicia social como valores que integran y se aplican diariamente en el Modelo Formoseño, permitiendo que más formoseños accedan a herramientas concretas para su desarrollo personal, educativo y laboral, en todo el territorio Provincial.