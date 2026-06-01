Ibáñez: “Nación no apoya a la educación técnica ni a las Universidades”

También, lamentó la falta de consumo a nivel país, explicando que esto es así porque “la Argentina está atravesando una gran recesión”.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, asistió a la 2º Expo de la Ingeniería que se realizó este fin de semana en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, donde destacó “el impulso que tiene la ingeniería en Formosa, dentro de un modelo que impulsa a tener más ingenieros y pymes locales”.

En ese marco, enfatizó que a contramano del Modelo Formoseño se encuentra el proyecto del Gobierno nacional, que “no apoya a las Universidades” ni tampoco cumple con la Ley de Financiamiento.

Además, a esto sumó con preocupación que “se ha frenado la construcción de las escuelas técnicas”, reprobando contundente que la gestión libertaria “decidió paralizar” obras en esta materia en todo el país.

Para el ministro Ibáñez, estas acciones demuestran que “hay un Gobierno nacional que no impulsa la educación técnica y tampoco apoya a las Universidades”. En contraste, en Formosa, “hay un modelo de provincia que hace todo lo contrario”, subrayó.

Pymes

Asimismo, al referirse al apoyo que el Gobierno provincial les brinda a las pymes, el titular de Economía hizo notar que “hay créditos que son directamente de la provincia”, así como también “existe el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), del Banco Formosa y de otros bancos locales”.

En ese sentido, adelantó que se está organizando un encuentro, “donde se van a volcar todas estas herramientas”, ya que, según anticipó, “se invitará a todos los bancos que están en Formosa, más representantes del CFI, para que ofrezcan a las pymes locales las líneas de créditos vigentes”.

En cuanto al plano nacional, advirtió que “no hay consumo y, por ende, en los últimos nueve meses, la recaudación fiscal viene en picada”.

“Esta falta de consumo es porque hay una gran recesión en la Argentina. Al consumo se lo mide con un termómetro que se llama el IVA y tanto el IVA interno como el de Aduana están cada día peor”, cerró.



