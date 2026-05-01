Detuvieron a tres hombres y recuperaron motocicletas

También secuestraron estupefacientes y partes de un vehículo sustraído

Efectivos policiales aprehendieron a tres hombres y secuestraron estupefacientes, motocicletas y autopartes en distintos procedimientos en Clorinda y Comandante Fontana.

En el primer caso, integrantes de la brigada de investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana (CPSU) detuvieron en la segunda ciudad a un hombre que registraba pedido de detención vigente, en el marco de dos causas judiciales por delitos contra la propiedad.

A todo esto, los investigadores recuperaron gran parte de las piezas de una motocicleta Honda, CG de 150 cilindradas, hurtada: motor, chasis, tanque de combustible, asiento, llantas, sistema de suspensión, guardabarros y otros componentes que habían sido desmontados para su presunta comercialización.

Luego, durante recorridas preventivas en el barrio Centro de Clorinda, los uniformados identificaron a un joven que tenía en su poder tres envoltorios con cocaína, lo aprehendieron y secuestraron la sustancia.

Por otra parte, el personal de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial recuperó una motocicleta Zanella ZB, de 110 cilindradas, en un control vehicular, que registraba pedido de secuestro en una causa judicial tramitada por una dependencia policial de la segunda ciudad, que quedó secuestrada a disposición de la Justicia provincial.

En Comandante Fontana, efectivos de la comisaría de esa localidad y de la brigada de investigaciones recuperaron una motocicleta Motomel Skua 150, sustraída en octubre de 2025 en la comunidad aborigen Bartolomé de las Casas.

El rodado fue hallado durante recorridas preventivas y presentaba irregularidades en la numeración identificatoria.

La investigación permitió identificar al presunto autor del ilícito, un hombre de 45 años, quien fue aprehendido y alojado en una dependencia policial.

Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados y se realizaron las actuaciones procesales, con intervención de la Justicia provincial.