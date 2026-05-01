Capacitaron a equipos de salud en patologías respiratorias del invierno

La jornada reunió de manera presencial y virtual a profesionales de hospitales y centros de salud de Capital e interior. Se abordaron las principales enfermedades respiratorias de la temporada, con el objetivo de unificar criterios de atención, optimizar el diagnóstico temprano y reforzar el trabajo articulado de la red sanitaria provincial.

En el marco de las acciones de fortalecimiento permanente del sistema público de salud, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante este viernes 5 de junio una jornada de capacitación denominada “Patologías Respiratorias”, destinada a los equipos de salud de hospitales y centros de salud de toda la provincia.

La actividad tuvo lugar en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI). Fue organizada por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Subsecretaría de Gestión de Establecimientos de Atención de Complejidad Integrada de la cartera sanitaria y contó con la participación de destacados médicos y profesionales vinculados al abordaje de las infecciones respiratorias.

Algunos de los temas expuestos durante el desarrollo fueron bronquiolitis, asma bronquial, neumonía, laboratorio en patologías respiratorias, medicamentos e insumos destinados al tratamiento de estas enfermedades, entre otros.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, explicó que la jornada apuntó a “fortalecer y preparar a los equipos de salud de toda la provincia, tanto de Capital como del interior, para afrontar de la mejor manera esta época del año, caracterizada por una mayor circulación de enfermedades respiratorias”.

Al respecto, remarcó que el objetivo “es que los equipos sanitarios puedan realizar una detección temprana para brindar un tratamiento oportuno y, además, unificar criterios al momento de atender este tipo de cuadros”.

Cañete señaló que muchas de las enfermedades respiratorias presentan síntomas similares, por lo que consideró fundamental arribar a un diagnóstico preciso. En ese sentido, destacó que Formosa tiene todos los recursos para diagnosticar estas patologías.

“Por lo tanto, no es necesario derivar las muestras a otras provincias porque contamos con un Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica que permite analizarlas y arribar a diagnósticos certeros. Eso posibilita que el médico pueda indicar tratamientos más específicos y dirigidos”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que los especialistas pronostican una temporada invernal más brusca que en años anteriores, con condiciones climáticas que favorecerían el aumento de las enfermedades respiratorias y su impacto en la salud de la población.

Ante ese escenario, recomendó que, ante los primeros síntomas, las personas concurran rápidamente al centro de salud o al hospital más cercano y no se automediquen. “No hay que dejar pasar el tiempo porque puedendesarrollarse complicaciones. Y porque, aunque los síntomas suelen parecerse, las enfermedades respiratorias no son todas iguales y requieren diagnósticos específicos”, remarcó.

Formosa garantiza la atención y entrega gratuita de medicamentos

Por su parte, el director de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales, el doctor Manuel Cáceres, señaló que la capacitación forma parte de una estrategia integral para seguir consolidando el trabajo articulado entre los distintos efectores de salud de la provincia.

Y destacó que, además de la formación del personal de salud, el Ministerio de Desarrollo Humano viene garantizando la provisión de medicamentos e insumos esenciales para el tratamiento de las patologías respiratorias, especialmente en los centros de salud y hospitales del interior.

En ese contexto, alertó sobre las dificultades generadas por el desabastecimiento de medicamentos por parte del Gobierno nacional, situación que obliga a las provincias a realizar mayores esfuerzos para sostener la atención sanitaria.

“Hoy, el Ministerio de Desarrollo Humano está entregando en toda la provincia medicamentos para el tratamiento y rescate de patologías respiratorias. Esto es posible gracias a una decisión política del Gobierno de Formosa que marca a la salud pública como prioridad”, expuso, poniendo de relieve el rol del Laboratorio Provincial Laformed, que elabora y garantiza la provisión de medicamentos básicos indispensables para la población”.

Finalmente, subrayó que “mientras Nación comunica de manera imprevista la suspensión de entregas o el recorte de recursos, en Formosa se viene trabajando con previsión para garantizar medicamentos, insumos y capacitación permanente”.



