Acciones de tenencia responsable de mascotas en el barrio Las Rosas

Desde el PAIPPA se hace énfasis en la importancia del bienestar animal, llevando salud y cuidado a los animales domésticos.

El Programa Provincial “Cuidado Responsable de Mascotas” continúa acercando servicios gratuitos a la comunidad formoseña, promoviendo el cuidado responsable en animales de compañía.

El pasado martes 23, en el Merendero “La 17 Jóvenes” del barrio Las Rosas, ubicado en la ciudad capital, se realizaron 30 vacunaciones antirrábicas y desparasitaciones a caninos y felinos, más asesoramiento profesional.

Al respecto, Tania Gómez, personal del Instituto PAIPPA, puso de resalto que “continuamos con el operativo de vacunaciones y desparasitaciones de mascotas, tanto de cachorros como de adultos mayores”.

Destacó que “venimos trabajando en más de ocho barrios de la Capital, continuando con el servicio totalmente gratuito para toda la comunidad”.

Según explicó, ello incluye atención veterinaria y “se les suministran antiparasitarios y las vacunas que tienen una duración de un año”.

En cuanto al asesoramiento veterinario, indicó que abarca “todo lo que sea el cuidado y el calendario de vacunaciones, explicándoles a los propietarios qué vacunas les corresponden a sus mascotas y cuáles deben colocarles”.

Así también, “hay consultas para los veterinarios sobre enfermedades, así que los asesoran en esa temática”, cerró.







