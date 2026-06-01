Formosa fue sede de la Conferencia Interact del Distrito 4845

Con gran éxito, los días 13 y 14 de junio se llevó adelante la Conferencia de Interact del Distrito 4845. Formosa fue anfitriona de más de 80 jóvenes y adultos responsables provenientes de las provincias argentinas de Chaco, Corrientes, Misiones, y toda la República del Paraguay.- La Conferencia de Distrito es la ocasión donde se conocen los logros de la gestión que termina y los planes de la que empieza. Se realizó el cambio de autoridades con la Presencia de la Gobernadora de Distrito Natalia Caligaris, la Presidente del Comité Distrital de Interact Carmen Borja, la Representante Distrital de Interact Paloma Terán Alvarenga, siendo las nuevas autoridades GD. Andrés Stremiz, Marcela Abdala y Numas Cingolani. El tema de la Conferencia fue “Bienvenidos a Hogwarts” y además de las charlas de formación para jóvenes líderes, los participantes pudieron realizar una plantación de árboles nativos en el Oasis de los jóvenes por la Paz, y un paseo en lancha por el Rio Paraguay, conociendo un poco de la historia de nuestra ciudad. Rotary acompaña siempre el desarrollo de los jóvenes líderes, quienes se forman en el servicio a la comunidad a la que pertenecen para servir en diferentes áreas. El Rotary Club Costanera de Formosa y su Interact -con sus Presidentes Olga Noemí Gómez García y Facundo Salto Escobeiro, oficiaron de club anfitrión y sus socios trabajaron en la previa y durante todas las jornadas de la Conferencia asegurando una buena recepción y experiencia para quienes nos visitaron. Después del acto oficial de cambio, los jóvenes pudieron disfrutar de una fiesta, vestidos como los personajes de la saga de Harry Potter. Los valores de Rotary -compañerismo, integridad, diversidad, servicio y liderazgo- estuvieron presente en cada una de las actividades realizadas. Finalmente agradecieron al Gobierno de la Provincia de Formosa, y a la Municipalidad de la Ciudad por el apoyo y acompañamiento constante.







