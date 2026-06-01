Formosa celebró el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre

Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el fin de concientizar sobre la necesidad de donar regularmente.

El Centro Provincial de Hemoterapia, ubicado entre las calles Corrientes y Pedro Freitas de la ciudad capital, llevó a cabo una actividad este domingo 14, en horas de la mañana, enmarcada en el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre.

Esta jornada de donación fue organizada en conjunto con la Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial, incluida dentro de otras actividades de colectas externas que ya comenzaron a realizarse en este Mes del Donante Voluntario de Sangre en la provincia de Formosa.

Así lo indicó el director de dicho Centro, el doctor Víctor Cambra, enfatizando que ellas tienen lugar en esa institución como así también “en los Hospitales Distritales, de primer nivel y de bajo riesgo, que forman parte de la Red Provincial de Hemoterapia”.

Es más, enfatizó que son ya son habituales las colectas en los nosocomios de la ciudad de Formosa, al igual que en el interior provincial, y puso en relieve que, además, se hizo “promoción en todos los centros de salud gracias al Ministerio de Desarrollo Humano”.

También, en la entrevista con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), comentó que, “hasta antes del 2023, solo había 12 unidades de donación y de medicina transfusional conformadas por los Hospitales Distritales y los cincos de la ciudad de Formosa”.

Ese número de unidades, luego, fue aumentando a partir de la “necesidad de acercar el Centro Provincial de Hemoterapia a la comunidad”, lo cual subrayó Cambra, se logró fortaleciendo el trabajo de “la promoción y la toma de conciencia”.

En ese marco, valoró “la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de inaugurar este Centro”, ya que su creación permitió centralizar “todas las unidades”.

Al mismo tiempo, hizo notar que se habilitaron en el interior “más unidades de donaciones en los hospitales de bajo riesgo, de primer nivel de atención y los hospitales distritales”.

De esa manera, el donante puede acceder a este servicio que está hoy en “cada Hospital Distrital”, recalcó.

Por último, el doctor Cambra valoró la infraestructura y el equipamiento con el que está dotado el Centro de Hemoterapia, donde se realiza “la producción de los hemocomponentes”.

Mientras que “el año pasado se sumó Biología Molecular”, área de suma importancia en la que se venía trabajando hace tiempo para lograr su concreción. En ese punto, agregó el permanente desarrollo de la capacitación de los recursos humanos, ya que “ellos son los que están en contacto directo con los donantes y la comunidad”.

Finalmente, gracias a todo el trabajo que se viene haciendo en esta materia, celebró que “hemos aumentado 1300 % el número de colectas externas”, en tanto que “el 95% de las externas son voluntarias”, es decir producto de las personas que donan sangre, acción que la denominó de “gran altruismo, solidaridad y pensando en el prójimo”.







