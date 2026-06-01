Falleció el niño de 7 años que permanecía internado por presunto caso de maltrato infantil

El menor estaba internado desde el 19 de junio en terapia intensiva del Hospital de la Madre y el Niño, se ordenó la autopsia para la investigación del caso

En un hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad ocurrido en la ciudad de Clorinda, donde este martes se confirmó el fallecimiento del niño de 7 años, quien permanecía internado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital de la Madre y el Niño, en el marco de una causa que investiga un presunto caso de maltrato infantil.

De acuerdo con el informe policial, el deceso se produjo alrededor de las 14:40 horas de este miércoles, circunstancia que fue comunicada a la justicia interviniente.

El menor se encontraba hospitalizado desde el pasado 19 de junio, luego de ingresar con graves lesiones que derivaron en el inicio de una investigación judicial, tras detectarse inconsistencias entre la versión inicial brindada por su entorno familiar y los elementos recolectados durante las actuaciones investigativas.

Por el caso, la Justicia ya había ordenado la detención de dos personas vinculadas al entorno del niño, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las lesiones que finalmente provocaron su fallecimiento.

Por disposición del Juzgado de turno, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la correspondiente necropsia y posterior entrega a familiares para las exequias.



