Camión sanitario estuvo en El Espinillo

El Ministerio de Desarrollo Humano a través del Hospital local y el Programa Detección Precoz del Cáncer de Mama, estuvo este miércoles 24 en la localidad de El Espinillo, desde las 8.30 realizando mamografías a importante cantidad de mujeres que se acercaron al camión sanitario.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, CP Martín Sotelo, acompañado por su equipo de trabajo destacó el operativo que permitió que una parte importante de la comunidad fuera atendida.

"Hoy vivimos una jornada cargada de compromiso y amor por nuestra comunidad en El Espinillo. Con la llegada del Camión Sanitario de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama, nuestras madres, hermanas, hijas y amigas tuvieron acceso libre, gratuito y directo a estudios fundamentales para su salud", destacó el dirigente peronista.

Afrontar la prevención no es una tarea aislada; es una decisión política y de profunda justicia social. "Queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento a todo el gran equipo humano del Hospital de El Espinillo y del Ministerio de Desarrollo Humano, quienes con enorme profesionalismo se pusieron al frente de este operativo para cuidar a cada vecina que se acercó", expresó.

El presidente del CD explicó que esta articulación ejemplar no es casualidad: es el reflejo directo de las políticas sanitarias que impulsa "nuestro gobernador, el Dr. Gildo Insfrán. A través del Modelo Formoseño, la salud pública se consolida en cada rincón de la provincia como un derecho real, equitativo y de alta complejidad para toda la población, sin importar las distancias".

Finalmente, el edil y dirigente peronista de El Espinillo señaló que "hoy estuvimos presentes acompañando a las familias y reafirmando que nuestro compromiso es estar donde la comunidad nos necesita. Gracias a cada una de las mujeres que hoy se tomaron un momento para acercarse, porque cuidarse a tiempo también es un acto de amor hacia los suyos".



