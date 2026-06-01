Explican la importancia de por qué no realizar la venta privada de predios rurales fiscales

Con su protección se garantiza el arraigo de las familias rurales, se resguarda la biodiversidad y el monte nativo y se impulsa el trabajo y la producción local de manera sostenible.

El Gobierno de Formosa, a través del Instituto Provincial de Colonización y Tierra Fiscales, recordó que la venta privada de predios rurales fiscales está completamente prohibida y penada por la Ley Nº 113 y por la Constitución Provincial, ya que ningún particular tiene la autorización ni el derecho de comercializarlas o especular con ellas sin previo permiso administrativo.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), dialogó con María Isabel Atencia, administradora general del Instituto Provincial de Colonización y Tierra Fiscales, quien explicó que “a veces las personas interpretan que lo que está prohibida es la venta. Sin embargo, el organismo lo que hace es orientar a que no caigan en estafas, es decir, en la venta privada, entre particulares o en la venta en la cual no esté el instituto intermediando en la situación”.

Es por ello, que cabe remarcar que la tierra rural fiscal debe cumplir con una triple función estratégica: social que es la que garantiza el arraigo de las familias rurales: la ambiental que protege la biodiversidad y el monte nativo y la productiva que impulsa el trabajo y la producción local de manera sostenible.

Es decir, “se está trabajando arduamente en hacer cumplir un aspecto que tiene una función y un fin social muy importante, porque la idea esencial es la ocupación, la explotación del predio y no la venta”, volvió a remarcar.

Y continuó: “Si por algún motivo el propietario decide que ya no puede continuar con la explotación del predio, lo que tienen que tener en cuenta es cuál es el procedimiento adecuado, cómo se tiene que hacer, bajo qué reglamentación y condiciones”.

“Se recomienda que, el que quiera vender tenga sus papeles al día, tener un instrumento válido firmado por el organismo que normalmente es una resolución de adjudicación en venta. Posteriormente, debe presentar una nota en donde menciona qué quiere hacer, si vender, transferir o ceder, con el término más simple posible, y el monto por el cual va a llevar adelante esa operación”.

“A partir de ahí empieza el proceso interno del organismo, que no es fácil, ya que hay que hacer el control de antecedentes y concluye con una inspección al predio”, cerró.

Ante cualquier consulta, pueden acercarse a la oficina que se encuentra en Avenida 25 de Mayo 1514, Formosa Capital de 7 a 13 horas o comunicarse al (0370) 4420119.



