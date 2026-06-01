18 de junio - Día Mundial del Cáncer Renal

El cáncer que avanza en silencio: más de 155.000 muertes al año y una detección que suele llegar por casualidad

● Se registran más de 434.000 nuevos casos de cáncer renal por año en el mundo, pero el 63% se detecta de forma incidental.

● Argentina es el segundo país con mayor cantidad de casos en América Latina.

La falta de síntomas tempranos lo convierte en uno de los tumores más silenciosos y, por eso, conocer sus factores de riesgo y señales de alerta puede marcar la diferencia.

Silencioso, frecuente y poco visible. El cáncer renal es uno de esos diagnósticos que, muchas veces, aparece de forma inesperada: durante una ecografía de rutina, una tomografía solicitada por otro motivo o un estudio que no esperaba ese hallazgo.

En el marco del Día Mundial del Cáncer Renal, especialistas buscan revertir esa invisibilidad y poner el foco en tres ejes clave: prevención, detección temprana e información.

El cáncer del que nadie sospecha y que muchas veces se detecta tarde

A nivel global, se registran más de 434.000 nuevos casos de cáncer renal por año, con alrededor de 155.000 muertes anuales.[5] Sin embargo, su impacto sigue siendo poco debatido en comparación con otros tumores de similar prevalencia.

En Argentina, se estiman cerca de 4.900 nuevos casos anuales y más de 2.300 muertes, lo que lo posiciona como el sexto tipo de cáncer más frecuente[6] y convierte al país en el segundo con mayor incidencia en América Latina.[7]

¿Por qué, entonces, se habla tan poco de él? La explicación está en su comportamiento: el cáncer renal rara vez presenta síntomas en etapas tempranas. De hecho, aproximadamente el 63% de los casos se detecta de forma incidental[8], durante estudios realizados por otras causas.

“El cáncer renal es, en muchos casos, un hallazgo. Para cuando aparecen síntomas, la enfermedad suele encontrarse en estadios avanzados. Por eso, los controles médicos regulares son fundamentales, especialmente en personas con factores de riesgo. Detectarlo a tiempo puede cambiar significativamente el pronóstico”, señala Jimena Maur Perotti (MN 119.939), Oncóloga Clínica y Scientific Advisor en Bristol Myers Squibb Argentina.

Tal como menciona la especialista, algunos de los signos o síntomas de alerta de esta enfermedad incluyen:

● Sangre en la orina (hematuria).

● Dolor en un lado de la espalda.

● Cansancio (fatiga).

● Pérdida del apetito.

● Pérdida de peso sin hacer dieta.

● Fiebre que no es causada por alguna infección y que no desaparece.

● Anemia (bajos recuentos de glóbulos rojos).

Cambio de hábitos: las claves para reducir el riesgo

Si bien existen factores que influyen en el riesgo y que no pueden ser modificados, como la edad, el sexo, antecedentes familiares y ciertas condiciones hereditarias[10], la promoción de ciertos hábitos puede ayudar a la prevención de esta enfermedad. Entre ellos:[11],[12]

● No fumar.

● Mantener un peso saludable.

● Controlar la presión arterial.

● Evitar la exposición prolongada a sustancias como el cadmio.

● Consultar ante síntomas sospechosos.

Estos hábitos son fundamentales para cuidar no solo los riñones sino la salud en forma integral.

Un halo de esperanza: cómo la ciencia está permitiendo hablar del cáncer renal como enfermedad crónica

El abordaje del cáncer ha evolucionado significativamente en los últimos años. Avances en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas están transformando la manera en que se trata esta enfermedad.

“Este progreso está dando lugar a la posibilidad de avanzar hacia la cronificación del cáncer. Esto implica que, en muchos casos, la enfermedad pueda ser manejada en el tiempo, abriendo la puerta a una nueva forma de transitarla: vivir con cáncer, y no solo sobrevivir con él”, explica Perotti.

Un llamado a la visibilización

En el Día Mundial del Cáncer Renal, el llamado es claro y urgente: informarse, no subestimar los controles de rutina y consultar con un profesional ante cualquier síntoma. Detectarlo a tiempo puede hacer una diferencia decisiva.







