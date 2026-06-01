Exigen a Nación sustituir combustibles costosos para producir energía eléctrica

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, señalan que, Formosa, La Rioja y AMBA, poseen las tarifas de energía eléctrica más bajas del País, registrándose las más altas en la Patagonia y Córdoba-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, desde la implementación de la Reforma Eléctrica, instrumentada por el Gobierno Nacional en noviembre del 2025, mediante Resolución Nº 400/25 de la Secretaria de Energía, que estableció un nuevo esquema de despacho elaborado por CAMMESA, eliminando subsidios y migrando hacia un modelo basado en costos reales de generación y transporte que deben pagar los consumidores en sus facturas finales y donde se prevé que los GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor), se deben abastecer de la energía generada en las Centrales Termoeléctricas, este universo de usinas es conocido dentro del sector como “las máquinas viejas”, las cuales, durante buena parte del año, generan electricidad, utilizando gas natural extraído localmente, sin embargo, durante este invierno, cuando el Estado Nacional debe priorizar una gran demanda residencial, “las usinas se ven en la obligación de recurrir a combustibles alternativos como GNL, Gas Natural Licuado Importado, Gasoil y otros, todos más caros que el gas producido en la Argentina”. Ante esta situación, CAMMESA informó que el precio de la electricidad en el mercado spot subió en mayo por sobre los U$D 105 por MWh consumido, con lo cual, duplica el precio promedio en abril que se ubicó en torno a los U$D 58 por MWh, aclarándose que, el mercado spot eléctrico es un segmento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) donde se comercializa y despacha electricidad de forma inmediata. Desde el Organismo de la Constitución, advirtieron que, si bien este incremento está vinculado al aumento de los costos de los combustibles, utilizados para generar energía y donde la escalada de precios internacionales provocada por el conflicto en Medio Oriente, terminará siendo perjudicado nuevamente el bolsillo de los usuarios, “ante la negligencia y falta de gestiones alternativas por parte de la Secretaria de Energía de Nación”. Es por esto que, el Ombudsman Provincial, solicitó a la Lic. María Carmen Tettamanti, que impulse de manera urgente, medidas para disminuir el precio de la electricidad en el mercado spot en Argentina y para ello, es imperioso que se reduzca el costo de generación impulsando el uso de gas natural local para evitar la importación de combustibles caros, por un lado, como así también, promover contratos de largo plazo (MATER) para diversificar la matriz y fomentar la eficiencia energética. El Gobierno Nacional y la Secretaria de Energía, señaló Gialluca, no pueden desconocer que, en junio, este precio se dispara, llegando a superar los US$105/MWh porque al aumentar la demanda por el invierno, las centrales térmicas deben quemar combustibles alternativos y más costosos (como gasoil, fueloil o Gas Natural Licuado importado) en lugar de gas natural de producción nacional. Aquí es donde se hace necesario, para impulsar una baja en estos costos de mercado, encarar medidas claves como: * Sustitución de combustibles costosos: Garantizando el abastecimiento y transporte del gas natural (por ejemplo, a través del Plan Gas.Ar) para las usinas termoeléctricas. Esto evitará que tengan que quemar combustibles líquidos o GNL importado, cuyo precio internacional es elevado y encarece directamente el costo monómico del sistema. * Incentivos a las Energías Renovables: para ello, se debe promover el desarrollo de parques eólicos y solares, inyectando mayor potencia a la red sin depender de combustibles fósiles, reduciendo la necesidad de despachar las centrales térmicas más caras. * Fomento del Mercado a Término (MATER): Impulsar que más Grandes Usuarios (comercios e industrias) compren su energía directamente a generadores privados mediante contratos a largo plazo (MATER) y contratos de futuro, en lugar de comprarla toda en el mercado spot. Esto aporta previsibilidad de precios y descongestiona la demanda spot. * Gestión de la Demanda y Eficiencia: Esto se logra implementando y difundiendo programas de tarifa por banda horaria y uso eficiente en horas pico, lo que aplasta la curva de demanda extrema y evita que CAMMESA deba encender la generación de reserva más cara. * Integración Regional: Se debe de una vez por todas, generalizar los intercambios energéticos bilaterales (importación/exportación) con países vecinos, aprovechando los diferentes picos de demanda estacionales para comprar energía más barata cuando el sistema local está tensionado, como ocurre en estos meses y durante todo el invierno.



