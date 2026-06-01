Clorinda: Secuestraron objetos de dudosa procedencia y aprehendieron a dos hombres buscados por la Justicia

• El trabajo de prevención se acentúa en diferentes horarios y sectores estratégicos

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana (CPSU), de la Unidad Regional Tres, aprehendieron a un hombre imputado en una causa de violencia de género y secuestraron bienes presuntamente vinculados a ilícitos contra la propiedad. Por su parte, personal de la Delegación de Informaciones detuvieron a otro sujeto con pedido de captura.

El primer procedimiento se concretó el domingo último, alrededor de las 1:00 horas, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas en inmediaciones a la barrera y calle Chaco, en el barrio Centro.

En ese contexto, los investigadores advirtieron que un hombre transportaba una bolsa negra y al verse descubierto arrojó los objetos y se dio a la fuga por pasos clandestinos hacia territorio paraguayo.

Como resultado de la intervención, se secuestró en forma preventiva una licuadora y un rollo de caño, cuya procedencia se busca establecer.

Luego, a las 10:20 horas, los integrantes de la misma dependencia detuvieron a un hombre de 26 años en inmediaciones de las calles José Hernández y Brigadier Esteban López, del barrio 1° de Mayo, que era buscado en el marco de una causa judicial por “Amenazas con arma blanca en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.

Más tarde, cerca de las 15:50 horas, durante nuevas recorridas preventivas realizadas sobre la colectora, en cercanías del Polideportivo Municipal, los policías observaron a un individuo que transportaba una mochila.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre arrojó los objetos que llevaba y escapó hacia una zona de malezas, sin ser identificado.

En el lugar se procedió al secuestro preventivo de un teléfono celular y una mochila, elementos de aparente procedencia ilícita.

Por su parte, en la mañana del viernes último, efectivos de la Delegación del Departamento Informaciones Policiales de Clorinda interceptaron sobre Avenida San Martin (inmediaciones a la estación terminal de ómnibus) a un hombre de 43 años, quien registraba pedido de detención por delitos contra la integridad sexual, registro de Fiscalía Nº 2 Clorinda, del JIC Nº 1, procediendo a su detención efectiva y traslado a sede policial.

En todos los casos se iniciaron las actuaciones procesales, con intervención de la Justicia provincial.



