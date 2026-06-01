Día de la Seguridad Vial: el Municipio realizará jornadas de concientización destinadas a niños y niñas de nivel inicial

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa llevará adelante una serie de actividades educativas y recreativas destinadas a alumnos y alumnas del nivel inicial, con el objetivo de fomentar desde temprana edad el respeto por las normas de tránsito y la convivencia segura en la vía pública.

Este martes en la plaza del barrio Antenor Gauna y el miércoles en el playón municipal jardines de infantes de la ciudad fueron convocados para vivir una instancias lúdicas y educativas.

La actividad consiste instancias lúdicas y educativas, con juegos, donde nosotros les enseñamos las normas de tránsito, le enseñamos todo lo que tienen que tener en cuenta los adultos a la hora de circular con los chicos”, explicó el director de Tránsito, Orlando Ortiz.

“Invitamos a toda la ciudadanía que quiera participar, no solamente para los chicos, sino también a todos aquellos que quieran acercarse al Playón, tanto en la Jurisdicción 5 como en la Plaza del Antenor Gauna”, invitó Ortiz.

La iniciativa busca recordar la importancia de la fecha, que rememora el cambio histórico de circulación vehicular en el país, cuando se pasó de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha. En ese sentido, destacaron que la conmemoración constituye una oportunidad para fortalecer la concientización ciudadana en materia de seguridad vial.

Durante las actividades, los más pequeños participarán de propuestas lúdicas y educativas mediante las cuales aprenderán conceptos básicos sobre señales de tránsito, normas de circulación y medidas de prevención. Asimismo, se abordarán cuestiones vinculadas a la seguridad de los niños al trasladarse junto a sus familias, especialmente en motocicletas, promoviendo hábitos responsables tanto en conductores como en acompañantes.

Desde el Municipio remarcaron que la invitación está abierta a toda la comunidad y que aquellas instituciones educativas que aún no hayan recibido la convocatoria formal podrán acercarse igualmente a participar de esta propuesta que busca generar conciencia sobre una temática fundamental para la seguridad de todos los ciudadanos.



