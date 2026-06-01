Detuvieron a un hombre por una causa de violencia de género en La Nueva Formosa

Está acusado de los delitos de desobediencia judicial, violación de domicilio, lesiones y amenazas

Efectivos de la Zona Seis aprehendieron a un hombre en el barrio La Nueva Formosa, acusado de ingresar al domicilio de su ex pareja y agredirla físicamente.

El procedimiento se concretó durante la madrugada del viernes, tras la denuncia de la víctima quien relato que el sujeto ingresó a su vivienda, la agredió y se dio a la fuga.

De inmediato, los policías iniciaron un operativo de búsqueda que culminó alrededor de las 02:45 horas con la aprehensión del presunto autor en inmediaciones del mismo barrio.

El agresor, que ya registraba pedido de detención por violencia de género, fue trasladado hasta la Comisaría Seccional Octava, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por el caso se iniciaron actuaciones judiciales por los delitos de desobediencia judicial, violación de domicilio, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.