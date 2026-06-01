Aprehendieron a dos sujetos y secuestraron marihuana

El trabajo se concretó tras recorridas preventivas

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda demoraron a dos sujetos de 24 y 32 años y descubrieron que transportaban varios gramos de marihuana.

El procedimiento se concretó cuando los policías realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de la avenida Roque Sáenz Peña, a metros de la Ruta Nacional 11.

Allí observaron que dos sujetos que intentaron darse a la fuga en una motocicleta al notar la presencia policial; pero fueron interceptados de inmediato.

Durante el cacheo preventivo, se constató que uno de ellos llevaba una bolsa con la mencionada droga, que fue sometida a reactivos químicos y pesada.

La situación fue informada al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, que dispuso el traslado de los hombres y el secuestro del estupefaciente hasta la dependencia policial.

Allí fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.