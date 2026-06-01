Enrique Zanin respaldó las declaraciones del ministro Jorge Ibáñez

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CP Enrique Zanin, expresó su coincidencia con las declaraciones realizadas por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, doctor Jorge Ibáñez, al destacar la importancia de sostener políticas públicas que promuevan el desarrollo productivo, la educación técnica y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Zanin señaló que, en un contexto económico nacional complejo, las herramientas impulsadas por el Gobierno de Formosa continúan representando un respaldo fundamental para el sector privado. “Las pymes formoseñas encuentran en la provincia un Estado presente que acompaña con líneas de financiamiento, programas de desarrollo productivo y acciones concretas orientadas a sostener la actividad económica y el empleo”, afirmó.

Asimismo, consideró especialmente valiosa la articulación entre el Gobierno provincial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), las entidades financieras y las organizaciones empresariales para acercar oportunidades de crédito y asistencia a los emprendedores y empresarios locales. “La decisión de generar espacios donde las empresas puedan conocer y acceder a las distintas herramientas disponibles demuestra una clara voluntad de impulsar el crecimiento del sector productivo”, sostuvo.

El titular de la FEF también compartió la preocupación expresada por el ministro Ibáñez respecto de la situación económica nacional y la caída del consumo, señalando que las pymes son uno de los sectores que más sienten los efectos de la recesión. “Por eso resulta indispensable fortalecer las políticas que promueven la producción, la capacitación, la innovación y la inversión, tal como viene ocurriendo en Formosa”, remarcó.

Finalmente, Zanin destacó que el Modelo Formoseño ha demostrado una visión estratégica de largo plazo, impulsando la formación de profesionales, el crecimiento de las empresas locales y la generación de oportunidades para los jóvenes. “La educación, la tecnología, la ingeniería y el fortalecimiento de nuestras pymes son pilares fundamentales para construir una provincia con más desarrollo, más empleo y mayor competitividad”, concluyó.