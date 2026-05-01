Encuentro de profesionales en la sede del Colegio Público de Arquitectos de Formosa

Este jueves 6 de junio, en clima de cordialidad, respeto y compromiso profesional, se llevó a cabo una reunión de matriculados en la sede del Colegio Público de Arquitectos de Formosa, con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar ideas y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que presenta actualmente el ejercicio de la profesión.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo enriquecedor, donde arquitectas y arquitectos de distintos ámbitos pudieron expresar sus inquietudes, aportar propuestas y fortalecer los vínculos que los unen como comunidad profesional.

Desde el Colegio Público de Arquitectos de Formosa "queremos agradecer profundamente la participación de cada colega que se hizo presente, aportando su tiempo, experiencia y visión para construir colectivamente una profesión cada vez más fortalecida y comprometida con la sociedad", señalaron desde la Comisión Directiva.

Estos espacios de encuentro y reflexión resultan fundamentales para promover el crecimiento profesional, fomentar la participación institucional y consolidar una agenda común que contribuya al desarrollo de la arquitectura y del territorio provincial.

"Renovamos nuestro compromiso de continuar generando instancias de intercambio que permitan escuchar todas las voces y construir, entre todos, un Colegio más cercano, participativo y representativo", expresaron.







