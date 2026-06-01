Curso de Manipulación Segura de Alimentos en colonia Pastoril





Contó con más de 40 participantes, quienes también accedieron al examen obligatorio para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos, con validez en todo el país.

Este viernes 5 culminó la 69° edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, llevado a cabo en Colonia Pastoril y organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Esta capacitación, de acceso completamente gratuito, fue coordinada por el equipo de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria de la cartera de salud, y se desarrolló de manera articulada con el Municipio de esta localidad, ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Formosa.

Se llevó adelante en la Casa de la Solidaridad durante dos jornadas consecutivas, los días jueves 4 y viernes 5 de junio, en horario matutino, y contó con una amplia participación. “Gratamente contamos con 45 participantes, entre ellos no solo vecinos de colonia Pastoril, sino también de localidades cercanas, como Riacho He Hé”, comentó el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, ingeniero José González.

El temario desarrollado incluyó el marco normativo establecido en el artículo 21 del Código Alimentario Argentino (CAA), conceptos básicos generales y otros contenidos fundamentales, como alimentos seguros, las cinco claves de la inocuidad, enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), alimentos libres de gluten y buenas prácticas de manufactura.

Al finalizar la segunda y última jornada de capacitación, los cursantes accedieron a la instancia evaluativa, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días y serán informados oportunamente. Quienes aprueben el examen podrán obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos, documento que cuenta con validez en todo el territorio nacional.

Por último, el ingeniero González destacó la importancia de la enseñanza de prácticas higiénicas para la elaboración, conservación y manipulación de productos alimenticios, remarcando que constituyen herramientas fundamentales para la prevención de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), especialmente entre las personas responsables de la preparación y comercialización de alimentos.



