El PAIPPA participó de un encuentro en la EPEP N° 31

La iniciativa surgió a partir del trabajo que la unidad educativa presentará en Feria de Ciencias y teniendo en cuenta que este año el organismo productivo celebra 30 años de vida institucional.

La Escuela Provincial de Educación Primaria N° 31 “Gral. Manuel Belgrano” de la ciudad capital realizó un encuentro educativo entre estudiantes, familias e integrantes del Instituto PAIPPA, con el fin de interiorizarse sobre la labor que lleva adelante el organismo.

Para ahondar sobre el tema, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la responsable del área de Promoción y Planificación del IPAIPPA, Paola Casco, quien, junto con integrantes de otras áreas, asistió al encuentro.

“Este año el PAIPPA cumple 30 años y este es el tema de Feria de Ciencias de la escuela, por lo tanto, representantes de distintas áreas del PAIPPA se acercaron a la escuela a visitarlos, dialogando al respecto. Se hicieron preguntas sobre todos los beneficios y las herramientas que tiene el productor paippero en el territorio de la provincia”, explicó Casco y recordó que el organismo ya viene trabajando de manera articulada con el Ministerio de Cultura y Educación.

En ese sentido, valoró que “las escuelas inviten al Instituto para compartir con los estudiantes y familias las diferentes labores que se realizan desde las diferentes áreas”. Y mencionó que ellas son: Comercialización, Valor Agregado, Producción Agrícola y Producción Animal.

Por su parte, la directora del establecimiento, Elizabeth Alvarado, comentó que el tema se eligió por los años de aniversario que cumple el Instituto y, además, con la intención de conocer más sobre el PAIPPA.

“El objetivo es que los estudiantes investiguen de qué se trata el PAIPPA y la tarea que desarrollan, para que así puedan aprender sobre cómo es el trabajo del productor, cómo se trabaja la tierra y cuáles son los procesos de la producción”, consignó la directiva.

Por último, la docente a cargo del trabajo de Feria de Ciencias, Hermelinda del Valle, especificó que “el proyecto surgió con el objetivo de que los alumnos puedan tomar conciencia de que podemos tener una huerta escolar y, a partir de ahí, llevar la idea a la casa”. Es por ello que se realizó la huerta, tomando como referencia al trabajo que realiza el PAIPPA, “convirtiéndose para ellos en una gran experiencia”, destacó.

Al poner en valor la participación de las familias, apreció que “se involucraron y llevaron ideas para realizar pequeñas huertas en sus casas, como la que hay en la escuela”, finalizó.



