En Villa Escolar concretaron una nueva colecta de sangre que incluyó dos donaciones de plaquetas por aféresis

Desde la habilitación de la Unidad de Donación de Sangre en este nosocomio, en agosto de 2025, ya se realizaron cuatro operativos de donación de sangre y dos de plaquetoaféresis, destinadas a fortalecer el funcionamiento de la red provincial de hemoterapia.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Centro Provincial de Hemoterapia, llevó adelante el pasado sábado 6 de junio una nueva jornada de donación voluntaria de sangre en el Hospital de Villa Escolar, donde además se concretaron dos donaciones de plaquetas mediante el sistema de plaquetoaféresis.

La actividad contó con la participación solidaria de vecinos de la localidad y formó parte de las acciones permanentes destinadas a seguir consolidando el funcionamiento dela red provincial de hemoterapia en todo el territorio, mediante el trabajo de las distintas unidades de donación apostadas en los centros de salud y hospitales.

La directora del Hospital de Villa Escolar, doctora Dayana Chacón, destacó que la jornada representó “un nuevo paso en el crecimiento de la unidad de donación que funciona en ese nosocomio desde agosto de 2025.Esta fue la cuarta colecta de sangre y la segunda donación de plaquetas por aféresis que realizamos”, indicó.

Y agregó “Es un logro muy importante porque demuestra el compromiso que tiene nuestra comunidad con la donación voluntaria, un acto solidario y altruista que tiene un ser humano con su semejante y que salva vidas”, expresó.

La profesional recordó que la puesta en marcha de este servicio dentro del hospital fue posible gracias a una decisión del Gobierno de Formosa que,en aquella oportunidad, entregó equipamiento de última tecnología y los insumos necesariospara realizar los procedimientos de extracción de sangre, además, de la capacitación específica al personal de salud.

“Esto posibilitó optimizar el manejo de los modernos equipos y, a la vez, ofrecer a la población un servicio de calidad, evitando de esta manera que los donantes tengan que trasladarse a otros puntos de la provincia poder hacer su donación”, enfatizó.

Asimismo, remarcó la importancia de poder efectuar donaciones de plaquetas mediante aféresis en el interior de la provincia“ya que se trata de un componente sanguíneo fundamental para pacientes que atraviesan determinadas enfermedades y para poder llevar a cabotratamientos complejos”, señaló.

Por otra parte, la funcionaria valoró la predisposición de los vecinos que participaron de la jornada y reiteró la importancia de seguir promoviendo y concientizandoa la comunidad sobre la donación de sangre voluntaria, habitual y gratuita.

“Cada donante realiza un gesto de enorme generosidad. La sangre, como las plaquetas y los demás hemocomponentes sanguíneos no pueden fabricarse ni reemplazarse, por eso necesitamos que más personas se sumen a esta práctica solidaria que contribuye a salvar vidas y a sostener el funcionamiento de nuestro sistema de salud”, afirmó en el cierre.



