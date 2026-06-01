Encuentro clave entre la banca local y empresarios formoseños para potenciar el financiamiento PyME

Organizado por la Dirección de Comercio y Desarrollo, el evento "Eficiencia Financiera con Banca Local" ofrecerá herramientas operativas y comerciales, sumado a un espacio inédito de networking directo entre comercios y entidades financieras.

En el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360° que lleva adelante la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo, se anunció la realización de la jornada de capacitación y vinculación empresarial denominada "Eficiencia Financiera con Banca Local". El encuentro se desarrollará el próximo 19 de junio a las 9:00 horas en las instalaciones del Hotel Howard Johnson de la ciudad capital.

La iniciativa surge como una respuesta estratégica del Gobierno de la provincia para acercar soluciones concretas al tejido PyME de la provincia. Por lo que, representantes y gerentes de las principales entidades bancarias con asiento en Formosa expondrán sobre paquetes de productos diseñados específicamente para el comercio y la industria local, abarcando herramientas como fondos de inversión, créditos para capital de trabajo, descuento ágil de E-Cheqs, beneficios corporativos y sistemas digitales de cobro para optimizar las ventas diarias.

Desde la organización destacaron que el principal diferencial de esta jornada será su enfoque práctico y relacional, ya que se contará con un espacio de networking presencial. Esta dinámica permitirá a los comerciantes e industriales entablar diálogos directos con los equipos de negocios de los bancos, eliminando barreras burocráticas y facilitando un canal ágil para futuras calificaciones de crédito y asistencia operativa.

"El objetivo prioritario es dotar a nuestras PyMEs de las herramientas necesarias para ganar competitividad y eficiencia en sus estructuras de costos. Este evento no solo acerca la información, sino que sienta en la misma mesa al empresario que necesita crecer y al banco que cuenta con los recursos para acompañarlo", señalaron desde la organización institucional.

La actividad es completamente libre y gratuita, dirigida a propietarios de comercios, gerentes financieros, emprendedores en vías de escala y miembros de cámaras empresariales de la provincia. Debido a la capacidad limitada del auditorio, se requiere una inscripción previa obligatoria a través de los canales oficiales de comunicación del Ministerio de Economía y en el siguiente link: https://bit.ly/eficienciafinanciera. También será transmitido online.



