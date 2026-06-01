Caffa: “La desinversión en mantenimiento de rutas del Gobierno nacional tiene una afectación directa en la seguridad vial”

Reclamó, entonces, que el impuesto a combustibles “no está siendo asignado al objeto para el que fue creado”.

En diálogo con AGENFOR, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, se refirió al Día de la Seguridad Vial y criticó al Gobierno nacional por la desinversión en el mantenimiento de la red nacional de rutas que, aseguró, tiene una afectación directa en la seguridad vial.

“Estadísticamente se está demostrando que asignado al estado de las calzadas de la red nacional, es directamente proporcional a la mayor ocurrencia de accidentes que estamos teniendo todos los días”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario contrastó las políticas viales del Gobierno nacional con las que lleva adelante la provincia de Formosa que “sigue apostando por la seguridad vial con el mantenimiento de toda la red vial provincial que está compuesta por red primaria, secundaria y terciaria”.

“Nosotros en Vialidad Provincial estamos apostando permanentemente a distintas acciones para fortalecer la seguridad vial con el mantenimiento de nuestras rutas, con la señalización horizontal, con la señalización vertical, con la concientización, también trabajando con el Ministerio de Educación, con los chicos, para fortalecer la seguridad vial, porque es cuidar la vida de todos los formoseños y las formoseñas y todo lo que transita por nuestra red vial provincial”, garantizó.

En otro tramo, Caffa cuestionó que el aporte que realizan los ciudadanos con el impuesto al combustible no se traduce en mantenimiento de rutas y explicó que “hay aproximadamente el 30% de lo que significa el costo de un litro de combustible”.

“Tiene que estar asignado por ley al mantenimiento, a la construcción de obras nuevas y el fortalecimiento de la red vial nacional. Hoy vemos que esa recaudación no está yendo a ese fin específico que tendría que ser y cómo Vialidad Nacional está desfinanciada, como se intentó disolverla, así como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia de Transporte también, hubo un decreto del Gobierno Nacional para disolver”, señaló.

Y concluyó: “Después el Congreso dejó sin efecto ese decreto, pero vemos como la política de este Gobierno nacional es evitar la inversión, desfinanciar y ese impuesto que estamos pagando todos los días con la compra de combustible está yendo a ser caja para ese déficit cero mentiroso, no siendo asignado al objeto para el cual fue creado”.



