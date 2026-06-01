Para Arrúa, las medidas económicas de Milei “son nefastas y deshumanizantes”

Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei adoptó medidas con el propósito de erradicar el déficit fiscal, frenar la inflación y reestructurar el Estado, políticas que empujan a millones de familias a vivir una realidad angustiante.

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, se perdieron aproximadamente 206 mil puestos de trabajo registrados en el sector privado, con especial impacto en actividades como la industria y el comercio.

Del mismo modo, un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET arrojó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tiene actualmente un poder adquisitivo inferior al que registraba en plena crisis de 2001 y acumula una caída real del 39,3% desde noviembre de 2023.

Al respecto, el diputado provincial justicialista Hugo Arrúa no dejó de mencionar a la paralización de la obra pública nacional, que también impacta de lleno en la población: “Las consecuencias se ven de manera directa en la construcción, es decir, albañiles, electricistas, plomeros, entre otros”, al igual que de forma indirecta.

Además, advirtió por el estado de las rutas nacionales, las cuales se encuentran en “condiciones lamentables, representando una gran inseguridad para quienes transitan por ellas”.

Lamentó, en ese sentido, que “es realmente nefasto lo que hacen, son acciones deshumanizantes” las que realiza la gestión libertaria.

No obstante, subrayó que a contramano de todo ello se encuentra el Gobierno provincial: “El gobernador Gildo Insfrán resiste y sigue luchando, a pesar de que paralizaron la obra pública, cesaron la ayuda de las cajas alimentarias modalidad aborigen, eliminaron el incentivo docente y redujeron un 30% la coparticipación”.

“El Gobernador fue muy claro al decir que jamás va a parar y lo está cumpliendo”, destacó, al concluir.



