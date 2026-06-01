En la DZ Capital finalizaron los Encuentros Corales Escolares del Nivel Primario

La edición cerró con la actuación del grupo N° 12 compuesto por escuelas primarias de gestión pública y privada. En total, a lo largo de los encuentros, participaron 1800 estudiantes.

En el marco de la edición 2026 de los Encuentros Corales Escolares “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, más de 70 escuelas de Nivel Primario de la Delegación Zonal Capital formaron parte de esta actividad que se encuentra encuadrada en el Calendario Escolar y que utiliza repertorios musicales principalmente de autores formoseños.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y recordó que “esta propuesta lleva el nombre del exministro de Cultura y Educación, Alberto Marcelo Zorrilla, porque fue el precursor de esta propuesta y de esta manera se le realiza un reconocimiento al legado que dejó”.

En ese sentido, destacó que más de 70 instituciones educativas de Nivel Primario culminaron este miércoles esta actividad. “A medida que pasan las ediciones va creciendo el repertorio musical”, subrayó, apreciando que “el objetivo fundamental es que sean autores formoseños, así se dan a conocer a la población los autores locales”.

Por su parte, la profesora Griselda Paredes, responsable del Programa Provincial de Coros Escolares, explicó que “este fue el cierre de Capital” e informó que el 12 de junio se llevarán los encuentros de los niveles educativos de la DZ de El Colorado. Asimismo, el 26 será el turno de las pertenecientes a la DZ Pirané.

Repasó que “en esta primera etapa del año participaron los estudiantes de las DZ de Formosa y Villafañe, mientras que en la siguiente se continuará con las otras Delegaciones”. Del mismo modo, anticipó que en agosto se dará inicio a los del Nivel Inicial y el Secundario de los establecimientos capitalinos.



