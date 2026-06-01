En julio se realizará la 3° edición del Festival Regional del Alfajor

Un evento que se consolida año tras año como una de las propuestas más importantes para el desarrollo de emprendedores y productores de la región, el cual es posible gracias al permanente acompañamiento del Gobierno de Formosa.

Del viernes 10 al domingo 12 de julio, se desarrollará la 3° edición del Festival Regional del Alfajor. Contará con la participación de más de 30 alfajoreros provenientes de distintas provincias del NEA.

La presentación oficial estuvo encabezada por la subsecretaria de Empleo Mariángeles Vicentín, quien destacó el crecimiento sostenido de esta iniciativa y el impacto positivo que genera en la economía local.

“Este festival es el resultado de una decisión política de acompañar a los emprendedores, generar espacios de comercialización y promover el desarrollo productivo”, expresó Vicentín y agregó que “llena de orgullo ver cómo este evento crece año tras año y reúne a productores de toda la región”.

Durante estas tres jornadas los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de alfajores regionales, capacitaciones, exposiciones, espectáculos y propuestas para toda la familia, en un espacio pensado para potenciar el trabajo de quienes apuestan al emprendedurismo y la producción local.

Cabe destacar que la tercera edición del Festival Regional del Alfajor reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo el sector emprendedor, impulsando el turismo y promoviendo la identidad productiva del norte argentino.



