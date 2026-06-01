El potencial de Formosa permite que empresas privadas compitan en proyectos de almacenamiento energético

También se cuenta con el desarrollo de plantas
solares como parte de un proceso de diversificación de la matriz
energética.
La
infraestructura energética con la que cuenta Formosa, ejecutada por el Gobierno
provincial, genera oportunidades para el desarrollo del sector privado, y es
por ello, que varias empresas presentaron en la provincia propuestas para
realizar proyectos de plantas de almacenamiento energético a través de
baterías. Esto refleja las condiciones
óptimas y el interés de las empresas privadas para invertir en el territorio.
La fortaleza de
la infraestructura de distribución eléctrica que Formosa ejecutó en base a una
planificación estratégica, genera oportunidades en el sector privado y, muestra
de ello, es que siete empresas en la provincia compiten actualmente para
ejecutar proyectos de plantas de almacenamiento energético, ofreciendo una
potencia máxima de 354 MW.
Según se detalla,
se propone que las plantas se ubiquen en nueve ubicaciones distintas: cuatro en
la Capital y el resto en Pirané, El Colorado, Laguna Blanca, Ibarreta y Las
Lomitas. El desarrollo de estos proyectos energéticos permitirá cubrir la
demanda ante los picos de consumo durante el verano o en épocas de altas
temperaturas.
Además de su
fortaleza, se evidencia un desarrollo equitativo de la infraestructura dentro
del territorio. Para graficar esto el gerente de la empresa REFSA, Benjamín
Villalba, explicó que “Formosa cuenta con una Estación Transformadora principal
de 500/132 kV con 600 MVA de potencia instalada, 12 estaciones transformadoras
distribuidas estratégicamente, más de 557,9 km de líneas de alta tensión (132
kV) y 545 kilómetros de líneas de media tensión”.
Asimismo, la
provincia apuesta a las fuentes de energía sustentable para diversificar y
fortalecer el sistema eléctrico gestionando con el sector privado el desarrollo
de plantas solares en distintas localidades.
La sólida red de
alta tensión construida en el territorio, junto con la incorporación de nuevas
fuentes de generación renovable como la energía solar, forman parte de una
planificación orientada a consolidar a Formosa como un polo energético.
Esta visión
busca no solo garantizar el abastecimiento eléctrico presente y futuro, sino
también generar las condiciones necesarias para el crecimiento productivo.
La
disponibilidad de energía de calidad es un factor clave para atraer
inversiones, acompañar el desarrollo de las empresas y promover nuevos procesos
de industrialización que se traduzcan en más empleo y oportunidades para los
formoseños.