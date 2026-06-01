El potencial de Formosa permite que empresas privadas compitan en proyectos de almacenamiento energético





También se cuenta con el desarrollo de plantas solares como parte de un proceso de diversificación de la matriz energética.

La infraestructura energética con la que cuenta Formosa, ejecutada por el Gobierno provincial, genera oportunidades para el desarrollo del sector privado, y es por ello, que varias empresas presentaron en la provincia propuestas para realizar proyectos de plantas de almacenamiento energético a través de baterías. Esto refleja las condiciones óptimas y el interés de las empresas privadas para invertir en el territorio.

La fortaleza de la infraestructura de distribución eléctrica que Formosa ejecutó en base a una planificación estratégica, genera oportunidades en el sector privado y, muestra de ello, es que siete empresas en la provincia compiten actualmente para ejecutar proyectos de plantas de almacenamiento energético, ofreciendo una potencia máxima de 354 MW.

Según se detalla, se propone que las plantas se ubiquen en nueve ubicaciones distintas: cuatro en la Capital y el resto en Pirané, El Colorado, Laguna Blanca, Ibarreta y Las Lomitas. El desarrollo de estos proyectos energéticos permitirá cubrir la demanda ante los picos de consumo durante el verano o en épocas de altas temperaturas.

Además de su fortaleza, se evidencia un desarrollo equitativo de la infraestructura dentro del territorio. Para graficar esto el gerente de la empresa REFSA, Benjamín Villalba, explicó que “Formosa cuenta con una Estación Transformadora principal de 500/132 kV con 600 MVA de potencia instalada, 12 estaciones transformadoras distribuidas estratégicamente, más de 557,9 km de líneas de alta tensión (132 kV) y 545 kilómetros de líneas de media tensión”.

Asimismo, la provincia apuesta a las fuentes de energía sustentable para diversificar y fortalecer el sistema eléctrico gestionando con el sector privado el desarrollo de plantas solares en distintas localidades.

La sólida red de alta tensión construida en el territorio, junto con la incorporación de nuevas fuentes de generación renovable como la energía solar, forman parte de una planificación orientada a consolidar a Formosa como un polo energético.

Esta visión busca no solo garantizar el abastecimiento eléctrico presente y futuro, sino también generar las condiciones necesarias para el crecimiento productivo.

La disponibilidad de energía de calidad es un factor clave para atraer inversiones, acompañar el desarrollo de las empresas y promover nuevos procesos de industrialización que se traduzcan en más empleo y oportunidades para los formoseños.