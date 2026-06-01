Continúan en el interior provincial las capacitaciones sobre cuidado prenatal y nutrición infantil

Esta semana, las jornadas de actualización sobre estos temas se desarrollaron en el Hospital Distrital de Las Lomitas y en los hospitales de Laguna Yema y Pozo del Tigre.

En el marco de la capacitación permanente que brinda el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), al personal de salud de toda la provincia, desde la Subsecretaría de Medicina Sanitaria se desplegaron esta semana nuevas jornadas formativas destinadas a los equipos sanitarios del interior provincial.

En esta oportunidad, las actividades se desarrollaron durante dos días consecutivos, el jueves 11 y el viernes 12 de junio, a cargo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, mediante talleres que tuvieron como eje central la atención integral del embarazo y el seguimiento nutricional en la primera infancia.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria de la cartera de salud de la provincia, EL bioquímico Marcelo Cañete, detalló que los encuentros tuvieron lugar en el Hospital de Pozo del Tigre y el Hospital de Laguna Yema, el primer día, y en el Hospital Distrital de Las Lomitas, se hizo el cierre.

“Fueron dos nuevas jornadas que continuaron con las capacitaciones que comenzaron la semana anterior para los efectores que integran el Distrito Sanitario II, siempre orientadas a seguir mejorando la capacidad profesional y humana de todo nuestro personal, a fin de que la atención a los pacientes pueda ser cada vez mejor”, puntualizó

Explicó, que la meta de este accionar “es seguir profundizando en las estrategias de cuidado, atención y acompañamiento de las personas gestantes, como así también en los niñas y niños en lo que tiene que ver con la nutrición”.

Por lo tanto, en ambos días, se apuntó a la unificación de criterios y la incorporación de nuevos saberes en torno al abordaje a esos temas, con el propósito de asegurar prestaciones de calidad para las embarazadas y para las infancias.

Formación integral

Las capacitaciones combinaron módulos teóricos con talleres prácticos organizados para afianzar el manejo del cuidado prenatal, la valoración nutricional del binomio madre-hijo y el diagnóstico oportuno de variables de riesgo. Asimismo, los profesionales disertaron sobre consejería en salud sexual, procreación responsable y la disponibilidad de métodos anticonceptivos garantizados por el sistema público provincial.

Más adelante, Cañete precisó que con el trabajo realizado en Las Lomitas “culminó la ronda de capacitaciones programadas para el Distrito Sanitario II”.

Además, destacó que se hizo mucho hincapié “en todo lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia, distinguiendo lo que debe hacer cada nivel de atención y señalando cuál es el momento oportuno para la derivación del paciente desde los efectores hacia el hospital distrital, y viceversa; es decir, cuando debe volver hacia el hospital o centro de salud que lo derivó”.

En el cierre, recordó que el Gobierno de Formosa persigue el objetivo de “igualar las oportunidades de atención y elevar, de manera permanente, la calidad de los servicios de salud que se ofrecen a la comunidad. Y estas capacitaciones son el reflejo de esa premisa”.



