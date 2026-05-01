El Hospital Distrital III de Ibarreta continuará brindando atención de calidad a la comunidad, ofreciendo servicios de cirugía general, ginecología y traumatología de alta calidad, indicó su responsable, la doctora Vivian González, destacándose por su capacidad resolutiva y el compromiso de su equipo profesional, a pesar de los desafíos impuestos por la crisis sanitaria nacional.

FD: #formosaaldia.com.ar

En las últimas horas, la directora del hospital, la doctora Vivian González, expresó su agradecimiento hacia todo el personal del nosocomio, incluidos médicos, enfermeros, instrumentistas y administrativos, quienes según destacó: “Trabajaron incansablemente para asegurar que cada paciente reciba la mejor atención posible”.

En dicho marco, la profesional agregó que: “El esfuerzo de nuestro equipo se ve respaldado por el Gobierno de Formosa y el Ministerio de Desarrollo Humano, lo que nos permite seguir adelante a pesar de los ajustes en el ámbito nacional”.

Políticas sanitarias

A su vez, en contraste, subrayó que, “las políticas sanitarias implementadas por la provincia de Formosa han sido esenciales para mantener un modelo de administración que prioriza la salud de sus ciudadanos”.

Y que, “a través de decisiones estratégicas y un fuerte apoyo a los servicios de salud, el Gobierno provincial ha demostrado su compromiso con el bienestar de la población, lo que se traduce en la continuidad y mejora de los servicios del nosocomio”, remarcó.

En tanto para finalizar, resumió que, “este reconocimiento a la labor del personal no solo resalta los logros alcanzados en los últimos meses, sino que también reafirma la importancia de contar con un sistema de salud sólido y accesible en tiempos de crisis. La comunidad de Ibarreta puede estar tranquila, sabiendo que su hospital sigue siendo un bastión de salud y bienestar”.

Logros sanitarios

El Hospital Distrital III de Ibarreta que actúa como cabecera del Distrito Sanitario III, ha logrado recientemente la realización hitos en cirugías, como el reemplazo total de cadera y rodilla, así como la implementación de técnicas innovadoras como la video artroscopia y la cirugía laparoscópica.

Estas prácticas no solo han mejorado la calidad de vida de los pacientes, sino que también han posicionado al hospital como un referente en la atención de alta complejidad en toda su zona de influencia evitando así, traslados a la capital de la provincia.

Además, la reciente puesta en marcha de la Unidad de ACV fue otro avance significativo de los que se conoció, permitiendo un diagnóstico y tratamiento más rápido para los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares. Este desarrollo fue un claro reflejo del compromiso del hospital por adaptarse a las necesidades de la comunidad y garantizar así, una atención oportuna.







