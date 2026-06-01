El 27 iniciará el pago de cronograma de haberes junto al aguinaldo

El Ministerio de Economía, Hacienda, y Finanzas informó que a partir del sábado 27 se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de junio en forma conjunta con el Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre, a los agentes de la Administración Pública Provincial.

En este marco, destacaron la vigencia del SAC mínimo de bolsillo garantizado para los agentes activos, de 500 mil pesos.

Pasivos

El sábado 27 se procederá a la acreditación de ambos rubros remunerativos a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones a cargo de la Caja de Previsión Social con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4; en tanto que el domingo 28 se harán efectivos a los titulares de documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Activos

En cuanto a los agentes activos, el lunes 29 comenzará el pago de los haberes de junio y SAC, a los que tengan DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4 y el martes 30 a los documentos que terminen en 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas se destacó que el desembolso por parte del Tesoro Provincial, con motivo de la medida establecida referida al pago conjunto del rubro sueldos y S.A.C. primer semestre, más las sumas remesadas a favor de las entidades educativas de gestión privada y el importe asignado para la cobertura del sistema previsional local, representarán egresos superiores a los 180 mil millones de pesos que se financiarán íntegramente con recursos corrientes del Presupuesto Provincial, es decir sin acudir a endeudamiento.











