El consumo de carne vacuna cayó al nivel más bajo de los últimos 20 años





Mientras entre enero y mayo se exportaron más de 312.200 toneladas de res con hueso, en las mesas de los Argentinos el consumo de pollo aumento hasta equipararse al de vaca, mientras la compra de cerdo alcanza cifras récord. Gialluca denunció que el ingreso de cerdo y pollo desde Brasil, facilitado por la apertura comercial y el tipo de cambio, perjudica gravemente en la producción local, lo que genera reclamos por competencia desleal y diferencias sanitarias en la producción-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, reveló que según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), el consumo per cápita de carne vacuna descendió a 47,5 kilos por habitante al año. El aumento de los precios y la pérdida del poder adquisitivo impulsan el reemplazo por pollo y cerdo. El consumo de carne vacuna en Argentina alcanzó su nivel más bajo de las últimas dos décadas. Así lo reveló un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que indicó que en mayo el consumo per cápita se ubicó en 47,5 kilos por habitante al año. El dato surge de la evolución registrada durante los primeros cinco meses de 2026, período en el que la producción de carne vacuna alcanzó 1,168 millones de toneladas res con hueso, lo que representó una caída del 7,3% respecto del mismo período del año pasado. Mientras las exportaciones continúan creciendo, el mercado interno muestra una fuerte retracción. Entre enero y mayo se exportaron alrededor de 312.200 toneladas res con hueso, un 5,1% más que en igual período de 2025. Estados Unidos fue uno de los principales impulsores de esa demanda internacional. En contrapartida, el consumo interno sufrió una caída del 11,1% interanual. Según Ciccra, entre enero y mayo el mercado local absorbió unas 106.700 toneladas menos de carne vacuna que en el mismo período del año anterior. Esto provocó una reducción del consumo per cápita del 6,1%, equivalente a 3,1 kilos menos por habitante en comparación con el promedio de los últimos doce meses. Uno de los factores que explica esta tendencia es la diferencia de precios respecto de otras proteínas. De acuerdo con datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna acumuló una suba interanual del 57,9%, muy por encima de la inflación anual del 33,2%. En comparación, el pollo fresco aumentó 38,9% y el pechito de cerdo 23,6% durante el mismo período. Actualmente, el kilo de carne vacuna ronda los $18.569, mientras que el cerdo se comercializa en torno a los $9.151 y el pollo cerca de los $5.048. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió además que el consumo de pollo alcanzó niveles cercanos a los 47 kilos por habitante al año, prácticamente igualando por primera vez en la historia reciente al consumo de carne vacuna en Argentina. Los datos reflejan un cambio en los hábitos de consumo de los argentinos, impulsado principalmente por el encarecimiento de la carne vacuna y la búsqueda de alternativas más económicas para sostener la alimentación familiar.