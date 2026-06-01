“El Modelo Formoseño muestra números extraordinarios que nosotros normalizamos y en el resto del país no se ven”

El lunes 15 se conocieron datos que advierten que Formosa es la única provincia del NEA con superávit fiscal y financiero, así como la segunda provincia donde más crecieron los ingresos en términos reales.

Al respecto, Adrián Muracciole, rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, sostuvo que “solemos normalizar indicadores que no son comunes en otras jurisdicciones” y agregó que “ninguna provincia argentina tiene superávit hace 24 años consecutivos”.

“Formosa cerró el 2025 nuevamente con superávit, algo que ya nos había comunicado el gobernador Gildo Insfrán, el 1° de marzo. Lo que este informe agrega son datos que deben leerse en su contexto”, agregó.

Muracciole destacó que “el crecimiento de los ingresos fiscales del 12,5% en términos reales indica dos cuestiones a destacar: en primer lugar, la economía formoseña creció en 2025; y en segundo lugar, se consolida nuestro esquema de recaudación, que triplicó el peso de los recursos de recaudación provincial en el total de los ingresos genuinos de Formosa”.

Y fue contundente al aclarar un posible malentendido: “Antes de que algún improvisado pueda tergiversar este dato, hay que subrayar que mayor recaudación no significa mayores impuestos. Formosa tiene tasas tributarias menores que el promedio nacional. Lo que creció es la economía y la base imponible, no la presión fiscal sobre los contribuyentes”.

Otro aspecto que el rector de la UPLaB consideró fundamental es un indicador que, según sus palabras, “en Formosa a veces no le damos la importancia que tiene, simplemente porque nos parece normal”.

“El superávit fiscal y financiero sostenido durante 24 años consecutivos es un logro sin parangón en la Argentina. No hay otra provincia que pueda exhibir semejante trayectoria. Lo naturalizamos porque lo vivimos desde adentro, pero si esto ocurriera en cualquier otra jurisdicción del país, sería motivo de celebración pública, de titulares y de reconocimiento político transversal. Formosa lo tiene y no siempre lo dimensiona en su verdadera magnitud”, afirmó.

Según el economista, el superávit “no es un dato aislado, sino que es una política sostenida junto al desendeudamiento. Y estos son los pilares desde donde la provincia sienta las bases sólidas para seguir creciendo. Por eso es tan importante cuidarlos celosamente”.

En el mismo sentido, Muracciole señaló que “la continuidad del Modelo Formoseño, que sostiene políticas públicas orientadas a transformar la provincia pensando en los próximos 50 años, es sin duda una fortaleza enorme que nos permite hoy esta salud macroeconómica", y elogió "la responsabilidad y solvencia con la que el doctor Gildo Insfrán cuida las cuentas públicas y el patrimonio de los formoseños”.

Continuó sosteniendo que “este superávit, además, hay que entenderlo en un contexto económico nacional nefasto, y que se sostiene con una enorme inversión en educación, salud y obra pública”.

Y marcó un dato que dimensiona el esfuerzo: “Formosa es la tercera provincia que menos recursos destina al servicio de la deuda, y se encuentra entre las cinco que mayor porcentaje del presupuesto destina a obra pública, educación y salud”.

Para cerrar, Muracciole sostuvo que “mientras a nivel nacional se elimina la obra pública, se desfinancian la provincias, se ajusta a los jubilados, se destruye la producción, todo para intentar mostrar un superávit que es muy mentiroso porque sigue creciendo la deuda, en Formosa la situación fiscal y financiera es distinta. El Modelo Formoseño sigue mostrando eficiencia, vigencia y actualidad, aunque a algunos les moleste”.



