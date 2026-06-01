El intendente Jofré distinguió a Luis Alberto “Beto” Sebriano

El intendente Jorge Jofré encabezó este jueves el reconocimiento a Luis Alberto Sebriano Chaparro, dirigente vial e histórico referente del sindicalismo formoseño, en un encuentro que reunió a familiares, compañeros de militancia gremial y vecinos. El jefe comunal le entregó una distinción en reconocimiento a una vida entera dedicada a los trabajadores y a la comunidad.

Durante el acto, Jofré destacó la trayectoria del homenajeado y recordó que "Beto" hizo de la militancia gremial y del servicio una forma de vida. "Reconocer a Sebriano es reconocer la historia del trabajo organizado en Formosa", expresó el intendente ante los presentes.

La distinción recorrió los pasajes centrales de esa historia. Nacido el 10 de junio de 1945 en Asunción, hijo de Adolfo y Teresa, Sebriano llegó a Formosa siendo un niño, a raíz del exilio de su padre. La provincia lo recibió y él la adoptó para siempre, y aquí desarrolló toda su vida personal, laboral, sindical y política.

Desde muy joven se puso del lado de los trabajadores. Fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Formosa, presidente de la Mutual Vial y secretario del Interior de la Federación de Trabajadores Viales. Nunca dejó de definirse como un vialero de alma. Su liderazgo lo llevó luego a la secretaría general de la CGT, Delegación Formosa, donde trabajó por la unidad y la dignidad de los trabajadores formoseños.

Esa misma confianza lo acercó a la función pública. Se desempeñó como diputado provincial y, más tarde, como diputado nacional, representando a la provincia con responsabilidad. Hoy preside el Círculo de Legisladores de Formosa, manteniendo viva una trayectoria construida sobre el trabajo, la solidaridad y la participación democrática.

Sebriano, al hacer uso de la palabra y visiblemente emocionado agradeció el reconocimiento y la presencia “de tantos amigos de años de militancia y trabajo gremial que hoy me acompañan”.

Sobre el cierre, Jofré subrayó que el homenaje alcanzaba mucho más que los cargos ocupados: distinguía el ejemplo de compromiso y dedicación de toda una vida. Con respeto y gratitud, el municipio rindió así su reconocimiento al compañero "Beto" Sebriano.



