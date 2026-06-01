El compromiso de Formosa frente a los consumos problemáticos

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA) llevó adelante este jueves una jornada de concientización y sensibilización en el Centro Comunitario Nueva Formosa, con la participación de autoridades provinciales, representantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, organismos gubernamentales e instituciones comprometidas con el abordaje integral de los consumos problemáticos.

La actividad tuvo como objetivo visibilizar el trabajo articulado que se desarrolla en la provincia en materia de prevención, asistencia y tratamiento, así como las acciones destinadas a combatir el narcomenudeo, reafirmando el compromiso del Estado provincial con políticas públicas sostenidas y una intervención integral e integrada frente a esta problemática.

Bajo la premisa "Conocernos nos ayuda a cuidarnos", durante el encuentro se destacó la importancia de la sensibilización, el trabajo comunitario y la participación de toda la sociedad en la construcción de estrategias de prevención y acompañamiento para las personas y familias atravesadas por situaciones de consumo problemático.

Participaron usuarios y familias acompañadas por el Instituto IAPA, además de equipos técnicos y representantes de distintos organismos que instalaron stands informativos y participaron de las actividades recreativas y culturales organizadas para la ocasión.

En ese marco, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos organismos involucrados.

"Hoy estamos todos los que formamos parte de la lucha, la prevención, la asistencia y la recuperación de personas atravesadas por consumos problemáticos, con todas aquellas instituciones que acompañan", expresó.

Como ejemplo del abordaje integral e integrado que se lleva adelante en la provincia, la funcionaria relató un hecho ocurrido durante la jornada al destacar la entrega del primer Documento Nacional de Identidad a Richard, un usuario del centro de primer nivel de atención del barrio Namqom que, a sus 26 años, no contaba con ese derecho básico garantizado.

"Él llegó por un consumo problemático de sustancias, pero en el acompañamiento descubrimos que no tenía documento de identidad. Nuestros dispositivos no solamente trabajan sobre la problemática específica del consumo, sino que también son espacios de protección y restitución de derechos", explicó. "Así como Richard, también tenemos otros usuarios y familias a quienes acompañamos en procesos de restitución de derechos", agregó.

Consultada sobre el proceso de reinserción social de los usuarios, Giménez señaló que el tratamiento contempla programas específicos de reinserción comunitaria, familiar y laboral, desarrollados de manera conjunta con distintos organismos del Estado, orientados a fortalecer habilidades, capacidades y la formación en oficios.

Asimismo, destacó la existencia de dispositivos destinados al acompañamiento de las recaídas, entendiendo que los procesos vinculados a las adicciones demandan acompañamiento continuo y estrategias de intervención a largo plazo.

Finalmente, la ministra puso en valor que “la provincia garantiza tratamientos gratuitos tanto para las personas que atraviesan consumos problemáticos como para sus familias, una política pública sostenida íntegramente con recursos provinciales y que, según afirmó, constituye una experiencia única en la región y en el país”.

Por su parte, la administradora general del Instituto IAPA, Lisie Meier, destacó que la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas representa una oportunidad para visibilizar el trabajo articulado que se desarrolla en la provincia frente a esta problemática.

"Lo más destacable es que no atravesamos esta fecha solos, sino junto a todos los organismos del Estado provincial que nos acompañan y trabajan diariamente de manera mancomunada", expresó.

En ese sentido, señaló que participan activamente áreas de seguridad, salud, educación y distintos organismos comunitarios, reafirmando que "el único camino para enfrentar esta problemática es el trabajo conjunto".

Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios de sensibilización y diálogo para promover la prevención y el acompañamiento. "El camino no es la preocupación ni el miedo, sino ocuparse y trabajar juntos, como lo venimos haciendo", sostuvo.

Finalmente, Meier explicó que la prevención constituye una tarea transversal que involucra a toda la comunidad y a los distintos organismos del Estado, mientras que el IAPA tiene a su cargo la asistencia y el tratamiento de las personas en situación de consumo problemático, en articulación con las áreas vinculadas a la seguridad y la justicia en la lucha contra el narcocrimen.

"Se trata de un trabajo organizado, sostenido en el tiempo y del que estamos muy orgullosos de formar parte", concluyó.



