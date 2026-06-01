Día Internacional de los Archivos: Formosa conmemoró la fecha con talleres

La actividad se desarrolló en dos jornadas, los días 10 y 11 de junio y estuvo dirigida a los integrantes de la Red de Archivos y de la Red de Bibliotecas de la provincia de Formosa.

En el marco del Día Internacional de los Archivos conmemorado cada 9 de junio, la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, a través del Archivo Histórico y Biblioteca Provincial, llevó adelante el primer encuentro del “Taller de Introducción a la Archivística y de Encuadernación”.

El mismo, estuvo a cargo del responsable de la institución, Francisco Gutiérrez, junto al personal del Archivo y se trató de una propuesta de capacitación destinada a fortalecer los conocimientos y las prácticas vinculadas a la organización, conservación y preservación del patrimonio documental.

Al respecto, Graciela Buiatti, directora de Patrimonio Socio Cultural de Formosa, recordó que esta efeméride se evoca desde 1948 en coincidencia con la creación del Consejo Internacional de Archivos bajo el auspicio de la UNESCO.

Explicó que el fin primordial de los talleres fue “aprender a gestionar de mejor manera los archivos, promover y resguardar los documentos para ser utilizados por la humanidad”.

En este sentido, indicó que “fueron invitados para el conversatorio los responsables de los archivos de la ciudad y de las bibliotecas populares e institucionales”, precisando que se busca “mejorar la gestión de cada uno de los archivos, ver cómo resguardar y cómo acrecentar el material para que pueda ser utilizado por toda la comunidad”.

Asimismo, remarcó que “en esta época tan diferente que estamos viviendo, donde el avance de la tecnología es cada vez mayor, es importante trabajar todo lo que hace a la digitalización”.

Al ser consultada sobre la relevancia de custodiar el patrimonio documental del territorio, Buiatti fue categórica al expresar que “primero, es importante para los estudiantes, investigadores en general y de la universidad, y para la gente que escribe libros”; pero, añadió que “también es muy importante para la comunidad en general para saber nuestra historia, de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces”.

Finalmente, anticipó que “estamos trabajando con los delegados culturales de cada uno de los municipios y comisiones de fomento, a fin de que cada lugar tenga su espacio de resguardo de las documentaciones que hacen al inicio de las localidades e instituciones”.



