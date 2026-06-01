La propuesta busca brindar herramientas concretas para transformar emprendimientos en negocios afianzados, rentables y sostenibles.

La Agencia de Desarrollo Empresarial en conjunto con la Escuela de Ejecutivos de Córdoba, abrió las inscripciones al Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, una propuesta de formación orientada a emprendedores que buscan ordenar, profesionalizar y potenciar sus proyectos mediante herramientas de gestión, planificación y toma de decisiones.

El Diplomado iniciará el próximo 23 de junio de 18 a 20 horas y se desarrollará bajo modalidad online en vivo, a través de seis encuentros distribuidos en tres módulos que abordarán aspectos fundamentales para la consolidación de cualquier emprendimiento: la evaluación de oportunidades de negocio, la rentabilidad y la conducción estratégica del proyecto.

Al respecto el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo dijo que esta iniciativa forma parte del compromiso permanente con el sector emprendedor y empresarial " Este diplomado ofrece herramientas prácticas para que puedan tomar decisiones con mayor claridad, profesionalizar sus procesos y construir negocios más sólidos y sostenibles en el tiempo".

“El programa fue diseñado para ayudar a los participantes a comprender mejor su negocio, mejorar su rentabilidad y conducir su crecimiento con criterios claros y medibles", puntualizó Arévalo.

La capacitación estará a cargo del Lic. Ignacio Moyano Camihort, fundador y director de la Escuela de Ejecutivos, institución que desde 1999 ha formado a más de 27.300 empresarios, emprendedores y ejecutivos en Argentina y Latinoamérica.

El diplomado se estructura en tres etapas: Entender, orientada a evaluar oportunidades y validar modelos de negocio; Rentabilizar, centrada en costos, precios, márgenes y gestión financiera; y Conducir, enfocada en la planificación estratégica, ventas, indicadores y mejora continua.

El diplomado inicia el martes 23 de junio, horario de 18 a 20 horas, los cupos son limitados con inscripción anticipada. Las personas interesadas en participar de la diplomatura pueden inscribirse a través del siguiente enlace https://forms.gle/kE5fhVsJpRquaLhm9 o escribirnos directamente a WhatsApp: +54 9 3704 32-9154, correo electrónico adeformosa.capacitacion@gmail.com, o personalmente te asesoramos en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial – ADE Formosa en Av. Paseo Costanero Vuelta Fermoza y Brandsen de ciudad de Formosa.



